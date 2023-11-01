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Тираспольчанка выиграла чемпионат Молдовы по бадминтону

Тираспольчанка выиграла чемпионат Молдовы по бадминтону
фото: Госсслужба по спорту ПМР

Воспитанница Тираспольской СДЮШОР № 3 Доминика Брагнебун впервые выиграла чемпионат Молдавии по бадминтону среди сеньоров, информирует novostipmr

В финале ей противостояла кишинёвская спортсменка Паола Гынга, которую она смогла победить со счётом 2:1.

Как отмечает официальный телеграм-канал государственной службы по спорту Приднестровья, в своей возрастной категории Доминика Брагнебун стала двухкратной чемпионкой: в одиночном разряде и миксте вместе с Кириллом Котиком.

Котик в одиночном разряде в финале уступил кишинёвцу Николаю Енаки и занял 2-е место.

В одиночном и парном разрядах в категории U15 у девушек весь пьедестал приднестровский: София Мельник, София Мокан, Ева Грицкевич.
  • Сегодня, 11:13
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