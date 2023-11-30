Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ* экстремистской организацией, сообщил корреспондент РИА Новости.
"Исковые требования удовлетворить: признать международное общественное движение ЛГБТ* экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России", — объявил судья.
Он добавил, что решение следует "исполнять немедленно".
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе суда, в заседании принимал участие только представитель Минюста. Ответчика на слушаниях не было.
Заседание длилось более четырех часов и прошло в закрытом режиме из-за грифа "секретно". Материалы дела насчитывали более 20 томов.
С иском о признании ЛГБТ* экстремистской организацией в суд обратился Минюст. Как сообщили в ведомстве, в деятельности этого движения на территории России есть "признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни".
Вместе с тем, по данным "Интерфакса", принятое в четверг судебное решение "не затрагивает право граждан на личную жизнь и не повлечет каких-либо негативных юридических последствий".
Ограничения связаны с необходимостью соблюдения запрета ЛГБТ-пропаганды, рекламирования, формирования заинтересованности, вовлечения в ЛГБТ-движение.