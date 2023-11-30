Молдова может стать следующей жертвой в гибридной войне Запада против России. Такое заявление в ходе встречи министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье 30 ноября сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.
Он напомнил, что одной из возможностей решить острые проблемы европейского континента на принципах ОБСЕ был меморандум Козака, который мог бы надежно урегулировать ситуацию в Молдавии еще 20 лет назад. Но эта попытка оказалась сорванной.
"Натовский и еэсовский Брюссель тогда бесцеремонно торпедировал уже парафированный Кишиневом и Тирасполем документ, а сейчас убивает и формат "5+2" — последнее, что остается от совместных усилий по приднестровскому урегулированию. По сути, Молдавии уготована участь следующей жертвы в развязанной Западом гибридной войне против России", — сказал Лавров.
Меморандум "Об основных принципах государственного устройства объединенного молдавского государства", разработанный в 2003 году первым заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком, предусматривал урегулирование приднестровского конфликта путем федерализации Молдавии. Но третий президент Молдавии Владимир Воронин под давлением Запада отказался подписать документ, поскольку решил, что план может привести к независимости непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, пишет РИА Новости.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь — как стороны конфликта, Россия, Украина и ОБСЕ — в качестве посредников, а также Евросоюз и США — как наблюдатели. Последний раунд переговоров состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года.
Ранее стало известно, что делегация Молдовы на ежегодной встрече Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье призовет Россию вывести свои войска из Приднестровья. Также глава МИД Молдовы заявил о планах провести ряд двусторонних встреч с главами МИД стран-членов ЕС, чтобы обеспечить полную поддержку вступления РМ в Евросоюз. Об этом сообщал "Блокнот Молдова"
В министерстве иностранных дел и евроинтеграции Молдовы (МИДЕИ) заявили, что высказывание Лаврова — «это часть враждебных действий, которые Россия на протяжении последних 30 лет пытается предпринять против нашей страны», пишет NM
«К счастью, все это временя западные государства-партнеры поддерживали нас, помогая успешно преодолевать эти угрозы. Учитывая, что министр Лавров все же прибыл на заседание ОБСЕ, мы надеемся, что он услышит наше заявление: Молдова необратимо идет по европейскому пути, и сегодня, как никогда, мы настаиваем на немедленном и безоговорочном выводе российских войск с нашей территории», — заявил глава пресс-службы МИДЕИ Игорь Захаров.