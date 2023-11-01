На дорогах Молдовы могут разрешить передвижение авто с правым рулем. Соответствующая поправка была зарегистрирована 30 ноября, сообщает Раду Мариан, депутат парламента Республики Молдова, передает noi.md
"После многочисленных обращений наших граждан из Великобритании и Ирландии, сегодня, после консультаций с коллегами из МВД, мы зарегистрировали поправку, разрешающую праворульным автомобилям ездить по общественным дорогам страны и в вечернее время.
В этом контексте мы перенимаем практику других европейских стран, таких как Германия, Чехия, Хорватия или Испания, которые разрешают движение таких автомобилей при условии, что владелец произведет технические изменения, гарантирующие безопасность других участников дорожного движения (асимметричная адаптация фар или использование специальных наклеек, которые должны быть нанесены непосредственно на фары автомобиля). Приведя национальную нормативную базу в соответствие с европейской, мы обеспечим право граждан свободно путешествовать и чаще возвращаться домой к своим близким", - заявил депутат Раду Мариан.