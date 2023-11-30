Национальный банк Молдовы вводит в обращение в качестве платежного средства и нумизматических целях пять памятных монет.
Так, серия «Выдающиеся личности» дополнена двумя памятными монетами, передает moldpres.md
Они посвящены 100-летию со дня рождения Игоря Виеру — художника, графика, педагога, сценографа, творчество которого представляет собой важную веху в познании культурных ценностей и народных традиций, и 150-летию со дня рождения Алексея Щусева – архитектора, историка и теоретика искусства, одного из лучших архитекторов-модернистов, известного своими проектами, вдохновленными религиозной тематикой, среди которых церковь «Святой Троицы» в Кухурештий де Сус, а также рядом зданий, включенных в Генеральный план реконструкции города Кишинэу (1945-1949 гг.).
Монеты изготовлены из серебра, имеют номинальную стоимость 50 леев и выпускаются тиражом по 250 штук.
Следующие три монеты дополнят серию «Прочие». Одна из них – «Мир пчел». У монеты цветной дизайн, она изготовлена из серебра, имеет номинальную стоимость 50 леев и тираж 500 штук.
Две другие монеты посвящены годовщине национальной валюты – молдавскому лею, который был введен в обращение 29 ноября 1993 года и, наряду с другими атрибутами, стал символом, определяющим нас как суверенное и независимое государство.
Монета номинальной стоимостью 100 леев изготовлена из золота и имеет начальный тираж 300 штук, а монета номинальной стоимостью 50 леев изготовлена из серебра и имеет начальный тираж 500 штук. Данные монеты могут быть дополнительно выпущены в обращение, общий тираж каждой из них составит до 5 000 экземпляров.
Памятные монеты упакованы в капсулы из прозрачного метакрилата и подарочные коробочки, сопровождаются сертификатами подлинности с QR-кодом, при сканировании которого предоставляется доступ на сайт Национального банка с информацией по каждой монете. Сертификаты подлинности подписаны президентом Национального банка Молдовы.