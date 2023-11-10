Адвокаты бизнесмена Игоря Коломойского подали в суд иск с требованием отменить решение о лишении его украинского гражданства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на УНИАН.
В исковом заявлении содержится требование признать противоправным и «отменить Указ президента Украины № 502/2022 от 18.07.2022 в части признания Коломойского Игоря Валерьевича, 1963 года рождения, уроженца и жителя города Днепра утратившим гражданство Украины».
Сообщалось, что в июле прошлого года президент Украины Зеленский лишил гражданства украинского олигарха, однако никаких официальных объявлений не было сделано. Офис президента Украины отказался обнародовать указ, ссылаясь на наличие «конфиденциальной информации».
Сам Игорь Коломойский отрицал лишение гражданства и предъявлял украинский паспорт, однако в материалах уголовного дела он был указан как гражданин Израиля, лишенный гражданства Украины.
Адвокат бизнесмена Александр Лысак сообщал об ухудшении состояния здоровья своего подопечного.
Ранее сообщалось, что Шевченковский суд Киева продлил бизнесмену Игорю Коломойскому (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) меру пресечения в виде содержания под стражей до 26 января 2024 года с возможностью внесения залога в размере 3 млрд 712 тыс. гривен (порядка $82,8 млн по нынешнему курсу Нацбанка Украины). Об этом сообщал украинский телеканал ТСН.
По его данным, суд удовлетворил ходатайство детективов Бюро экономической безопасности о продлении ареста Коломойскому в пределах срока досудебного расследования.
Адвокаты Коломойского настаивали на том, чтобы его перевели под домашний арест в связи с ухудшением состояния здоровья. Однако суд отказал в этом.