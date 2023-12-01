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18 медалей завоевали приднестровские борцы на Чемпионате Молдавии

18 медалей завоевали приднестровские борцы на Чемпионате Молдавии
Фото: Радио 1

18 медалей завоевали приднестровские борцы на Чемпионате Молдавии по бразильскому джиу-джитсу. В соревнованиях участвовало более 250 спортсменов из Приднестровья, Молдовы и Гагаузии.

Как сообщает novostipmr.com ссылаясь на Радио 1, Приднестровье представляли спортсмены-динамовцы из тираспольских спортклубов «Бастион» и BoneBreakersBjj.

Победителями в юношеских группах стали Николета Милева, Вадим Ботнару, Тимур Рогов. Среди детей – Иван Киселарь и Александр Дяченко.

17 декабря в Кишинёве впервые пройдёт Зимний Кубок Молдавии по грэпплингу (борцовская техника с использованием захватов).
  • Сегодня, 11:20
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