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18 медалей завоевали приднестровские борцы на Чемпионате Молдавии
Фото: Радио 1
18 медалей завоевали приднестровские борцы на Чемпионате Молдавии по бразильскому джиу-джитсу. В соревнованиях участвовало более 250 спортсменов из Приднестровья, Молдовы и Гагаузии.
Как сообщает novostipmr.com ссылаясь на Радио 1, Приднестровье представляли спортсмены-динамовцы из тираспольских спортклубов «Бастион» и BoneBreakersBjj.
Победителями в юношеских группах стали Николета Милева, Вадим Ботнару, Тимур Рогов. Среди детей – Иван Киселарь и Александр Дяченко.
17 декабря в Кишинёве впервые пройдёт Зимний Кубок Молдавии по грэпплингу (борцовская техника с использованием захватов).
- Сегодня, 11:20
- DTV
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