Скандал во время жеребьевки к Чемпионату Европы 2024 года теперь официально имеет последствия.
После скандала с жеребьевкой УЕФА проводит расследование, сообщает noi.md
В конце группового розыгрыша в гамбургском концертном зале Elbphilharmonie несколько раз раздавались звуки, похожие на сексуальные стоны, пишет sport.ua
Сообщается, что за розыгрыш ответственен английский ютубер Дэниел Джарвис.
Британец опубликовал на сайте X (бывший Twitter) видео, в котором он хочет доказать свою вину.
Джарвис (23 000 подписчиков X) снял себя, наблюдающего за жеребьевкой перед телевизором в гостиничном номере. Он говорит: "Чемпионат Европы 2024 года, жеребьевка. И мы собираемся над ними посмеяться!". Позже он написал в Instagram: "Да, я разыграл жеребьевку Евро!".
Европейская футбольная ассоциация УЕФА как организатор начала расследование, сообщает BBC.
Среди 800 или около того гостей раздается смех. На видео можно увидеть тренера сборной Юлиана Нагельсманна (36) с ухмылкой на лице. Даже после жеребьевки стоны и их подоплека оставались предметом перешептываний.
Джарвис называет себя "комиком, режиссером и звездой розыгрышей". Однажды он уже шутил подобным образом в январе 2023 года в Англии с Гари Линекером во время трансляции матча Кубка Англии между "Вулверхэмптоном" и "Ливерпулем" на BBC. В прошлом году он вышел на поле во время матча Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем", обнял Винисиуса-младшего, пожал руки Каземиро и Эдену Хазарду и поговорил с Гаретом Бэйлом.