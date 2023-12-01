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УЕФА проводит расследование после скандала на жеребьевке ЧЕ-2024

УЕФА проводит расследование после скандала на жеребьевке ЧЕ-2024
фото: championat.com

Скандал во время жеребьевки к Чемпионату Европы 2024 года теперь официально имеет последствия.

После скандала с жеребьевкой УЕФА проводит расследование, сообщает noi.md

В конце группового розыгрыша в гамбургском концертном зале Elbphilharmonie несколько раз раздавались звуки, похожие на сексуальные стоны, пишет sport.ua

Сообщается, что за розыгрыш ответственен английский ютубер Дэниел Джарвис.

Британец опубликовал на сайте X (бывший Twitter) видео, в котором он хочет доказать свою вину.

Джарвис (23 000 подписчиков X) снял себя, наблюдающего за жеребьевкой перед телевизором в гостиничном номере. Он говорит: "Чемпионат Европы 2024 года, жеребьевка. И мы собираемся над ними посмеяться!". Позже он написал в Instagram: "Да, я разыграл жеребьевку Евро!".

Европейская футбольная ассоциация УЕФА как организатор начала расследование, сообщает BBC.

Среди 800 или около того гостей раздается смех. На видео можно увидеть тренера сборной Юлиана Нагельсманна (36) с ухмылкой на лице. Даже после жеребьевки стоны и их подоплека оставались предметом перешептываний.

Джарвис называет себя "комиком, режиссером и звездой розыгрышей". Однажды он уже шутил подобным образом в январе 2023 года в Англии с Гари Линекером во время трансляции матча Кубка Англии между "Вулверхэмптоном" и "Ливерпулем" на BBC. В прошлом году он вышел на поле во время матча Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем", обнял Винисиуса-младшего, пожал руки Каземиро и Эдену Хазарду и поговорил с Гаретом Бэйлом.

  • Вчера, 10:18
  • DTV
  • Просмотров: 74
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