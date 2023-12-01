С 29 ноября по 4 декабря республиканским диспансером по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции и хронических вирусных гепатитов Республиканской клинической больницы было протестировано 293 человека. Мероприятия проходили в рамках Всемирного дня борьбы со СПИД.
Как сообщает Минздрав ПМР, у трёх человек выявлен гепатит В, у такого же количества - гепатит С, двум приднестровцам диагностирован сифилис, ВИЧ обнаружен у одного человека.
Тестирование продолжается.
До 20 декабря все желающие могут проверить свой ВИЧ-статус.
Обращаться следует с 8:30 до 15:00 по адресу: г. Тирасполь, ул. Мира 33, корпус 5.