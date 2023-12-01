Dnestr.TV

 
0

Тестирование продолжается

Тестирование продолжается
фото: minzdrav.gospmr

С 29 ноября по 4 декабря республиканским диспансером по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции и хронических вирусных гепатитов Республиканской клинической больницы было протестировано 293 человека. Мероприятия проходили в рамках Всемирного дня борьбы со СПИД.

Как сообщает Минздрав ПМР, у трёх человек выявлен гепатит В, у такого же количества - гепатит С, двум приднестровцам диагностирован сифилис, ВИЧ обнаружен у одного человека.

Тестирование продолжается.

До 20 декабря все желающие могут проверить свой ВИЧ-статус.

Обращаться следует с 8:30 до 15:00 по адресу: г. Тирасполь, ул. Мира 33, корпус 5.

  • Вчера, 19:06
  • DTV
  • Просмотров: 57
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Заседание Правительства: изменен экономически обоснован ...
  • Никогда не пытайтесь сдержаться при чихании. Вот почему
  • Приднестровские бадминтонисты завоевали бронзовые медал ...
  • Какую технику нельзя подключать к удлинителям
  • Молдова вырыла окопы на территории, граничащей с Придне ...
  • Пожар на центральном рынке в Бендерах
  • «Молдаване проснулись» : Додон о результатах всеобщих м ...
  • Администрация МУП «Бендерырынокторг» информирует о граф ...
  • В Бендерах под флагом ФСО «Динамо-Правопорядок» прошло ...
  • В ПМР могут ввести ответственность за незаконную деятел ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Заседание Правительства: изменен экономически обоснован ...
  • Никогда не пытайтесь сдержаться при чихании. Вот почему
  • Приднестровские бадминтонисты завоевали бронзовые медал ...
  • Какую технику нельзя подключать к удлинителям
  • Молдова вырыла окопы на территории, граничащей с Придне ...
  • Пожар на центральном рынке в Бендерах
  • «Молдаване проснулись» : Додон о результатах всеобщих м ...
  • Администрация МУП «Бендерырынокторг» информирует о граф ...
  • В Бендерах под флагом ФСО «Динамо-Правопорядок» прошло ...
  • В ПМР могут ввести ответственность за незаконную деятел ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна