Американский журнал Time назвал президента России Владимира Путина претендентом на звание «Человек года». Об этом сообщается на сайте издания.
Победитель будет объявлен в среду, а пока издание публикует шорт-лист из девяти номинантов, передаёт РИА Новости
Про Путина говорится, что в 2023 году он столкнулся с угрозой из-за мятежа группы «Вагнер», но в итоге только укрепил свои позиции. Человеком года Time его признавал в 2007 году и многократно включал в списки ста наиболее влиятельных персон.
В шорт-лист также вошли бастовавшие сценаристы и актеры Голливуда, председатель КНР Си Цзиньпин с «беспрецедентным» третьим сроком, певица Тэйлор Свифт с рекордными заработками, Сэм Альтман, ненадолго покинувший и быстро вернувшийся на пост главы компании OpenAI — разработчика искусственного интеллекта ChatGPT.
В числе претендентов значатся американские прокуроры, преследующие экс-президента США Дональда Трампа, кукла Барби, про которую снят фильм с рекордной кассой, воцарившийся британский монарх Карл III и глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, ведущий борьбу с невиданной инфляцией.
В 2022 году человеком года Time назначил Владимира Зеленского и «дух Украины». В этот раз в списке претендентов оба отсутствуют.
Традиция выбирать человека года — лицо, группу или явление, оказавшее наибольшее влияние на мир в предшествующие 12 месяцев — восходит к 1927 году.