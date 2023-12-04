Министерство здравоохранения сообщило накануне вечером о подтверждении случая кори на территории Республики Молдова у трехлетнего ребенка в городе Сороки, вернувшегося в страну вместе с родителями из России. Установлено, что ни ребенок, ни люди, с которыми он контактировал, не были привиты от кори, передает МОЛДПРЕС.
Родители ребенка обратились за медицинской помощью после появления симптомов, характерных для заболевания. Маленькому пациенту было назначено соответствующее лечение.
Корь считается высококонтагиозной инфекцией, которая передается воздушно-капельным путем от больного человека. Проявляется высокой температурой, воспалением глаз, боязнью света, слезотечением, выделениями из носа, сухим кашлем и на третий-четвертый день болезни сопровождается красными пятнами на коже, которые появляются вначале в области лица и шеи, а затем распространяется по всему телу.
Невакцинированные дети подвергаются риску развития осложнений, среди которых наиболее распространенными являются ларингит, пневмония и менингит.
Уровень вакцинации против кори среди детей, достигших годовалого возраста, в Республике Молдова составляет 84,2%, при этом Всемирная организация здравоохранения рекомендует охват прививками не менее 95%.
В Минздраве уточняют, что это второй случай заболевания корью, зарегистрированный с начала этого года.
В 2021 и 2022 годах случаев заболевания зарегистрировано не было. У Республики Молдова есть сертификаты об элиминации кори и краснухи на территории страны.