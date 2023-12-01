С начала августа по новому коридору в Черном море проследовали 200 кораблей, которые вывезли 7 млн грузов из Украины. Об этом сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры 4 декабря, передаёт korrespondent.net
"Свыше 7 млн грузов было экспортировано из портов Южный, Одесса и Черноморск, из них почти 5 млн тонн - продукция украинских аграриев. С 8 августа по установленному ВМС ВСУ украинскому коридору прошло 200 судов на выход из портов и 226 судов - на вход", - говорится в сообщении.
Указано, что сегодня в украинских портах под загрузкой 31 судно, еще 30 кораблей следуют по коридору в обе стороны.
Напомним, в отличие от ранее действовавшего зернового коридора, по новому коридору идут суда не только с агропродукцией, но и с другими грузами - металлом и контейнерами.