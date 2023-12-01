Церковь Святого Николая в Кишиневе перешла в состав Бессарабской митрополии. Об этом сообщил настоятель прихода после воскресной службы перед прихожанами. Решение было встречено аплодисментами верующих, пишет point.md
После литургии представители приходского совета протоиерей Петру Сторожа, Евгений Мазник и Раду Сторожа вместе с дьяконом Марчелом Ротарем объявили, что отныне приход находится под контролем Румынской Православной Церкви, передает ziua.md
«Сегодня мы сделали исторический шаг. Мы все вошли в митрополию Бессарабии старого стиля. (…) После некоторых решений, внутренних и внешних, мы решили сделать этот шаг, без всяких колебаний, и быть с материнской церковью, Румынской православной церковью. Пока мы придерживаемся старого стиля. Когда придет время, решим, что делать дальше. Мы, священники, и по сей день служим румынам. Единственная разница — мы сменили свой вектор с Москвы на Бухарест», — цитирует служителя церкви NM.
Напомним, в июне этого года между митрополиями Молдовы и Бессарабии разгорелся скандал из-за священника-«перебежчика». Митрополит Молдовы Владимир лишил права совершать богослужения священника Алексея Сырбу из села Пухой Яловенского района, поскольку тот вышел из клира Православной церкви Молдовы, подчиняющейся Русской православной церкви, и решил присоединиться к Бессарабской митрополии Румынской православной церкви. По неподтвержденным данным, причиной перехода стало его несогласие с близкими отношениями митрополита Владимира с патриархом России Кириллом, который является сторонником кремлевского режима и вторжения в Украину.
29 июня Бессарабская митрополия заявила, что меры митрополита Владимира «недействительны» и «неправомерны». Митрополит Петру заявил, что священник Алексей Сырбу по-прежнему может совершать богослужения без всяких ограничений. Кроме того, Бессарабская митрополия объявила, что примет в свою юрисдикцию всех священнослужителей и верующих с левого берега Прута. Позже в Бессарабскую митрополию перешли еще несколько священников.
Напомним, что в сентябре митрополит Владимир написал в письме патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, в котором заявил, что митрополия Молдовы оказалась на периферии молдавского общества из-за связи с Русской православной церковью (РПЦ). А все, «за что выступает Православная церковь Молдовы, станет частью Румынской православной церкви».