До большого и светлого праздника осталось меньше месяца, а это значит, что пора всерьез задуматься о подарках родным и близким. С 4 декабря в Приднестровье стартовала в очередной раз благотворительная акция для детей «Письмо Деду Морозу». Государственное предприятие «Почта Приднестровья» в четырнадцатый раз уже будет проводить эту акцию, пишет newspmr.com
«В преддверии новогоднего праздника Деду Морозу и его внучке Снегурочке от детей приходят самые разные послания, причем с каждым годом количество писем увеличивается», - поделились работники почты.
Десять лет назад к оформлению и содержанию праздничных писем к «зимним волшебникам» появились некоторые дополнительные требования – это могут быть стихи, проза, все что душе угодно и на сколько хватит полета фантазии. Содержание письма может быть смешным, веселым, содержать пожелания для Деда Мороза и Снегурочки. Почтальоны советуют: послания должны быть содержательными, полностью соответствовать правилам письма и написаны без грамматических ошибок.
«Если вам от 5 до 12 лет, и Вы хотите принять участие в акции, напишите письмо Деду Морозу о том, как прошел 2023 год, о своих хороших поступках, достижениях и мечтах, придумайте оригинальное поздравление с новым 2024 годом. Рисунки и творческие работы приветствуются», - объявляет ГУП «Почта Приднестровья».
В этом году детская акция продлится две недели – с 4 по 17 декабря включительно. Поэтому работники почты призывают детишек поторопиться и начинать писать письма Деду Морозу прямо сейчас, чтобы уже завтра отправить адресату. Отмечается, что самых талантливых детей по окончании акции наградят заслуженными подарками.
Чтобы Дедушка Мороз смог ответить, в письме нужно указать: возраст ребенка, номер телефона и обратный адрес. Письмо в конверте с маркой можно отправить по адресу: Деду Морозу, 3300, г. Тирасполь, ул. Ленина, д.17.
4 декабря, отмечается День заказа подарков и написания писем Деду Морозу. Именно в эту дату начинают работать почтамты, предоставляющие услуги по отправке писем главному волшебнику зимы.
День выбран не случайно: в начале декабря все начинают готовиться к празднику, украшают свои дома, покупают подарки и, что самое главное, если с 4 декабря отправить письмо Деду Морозу, то оно обязательно успеет дойти. Волшебник ответит на послание, если верно указан адрес отправителя.
Каждый ребенок ответственно относится к письму, рассказывая о том, как он себя вел, какие добрые поступки совершил. В конце он обязательно делится своими самыми сокровенными желаниями.
Поэтому сегодня рассказываем о просьбах детей, которые невозможно читать без улыбки или смеха, пишет vfokuse.mail.ru
Просьба от уставшего учиться
«Дед Мороз, не мог бы ты сделать так, чтобы надо было учиться не пять дней в неделю, а хотя бы три. Это просьба от всего нашего класса. Верим в тебя!» Коля, 8 лет.
НЛО под елкой
«Дорогой Дедушка Мороз! В этом году я хорошо себя вел. Положи мне под елку летающую тарелку с пришельцами». Ярик, 5 лет.
Папа и без подарков счастлив
«Дед Мороз! Хочу машинку! А Кристине подари лошадку. Маме — сенсорный телефон. А папа и так счастлив, у него есть мы». Владик.
Официальное обращение
«Письмо Уважаемый Дедушка, прошу Вас рассмотреть возможность предоставить красного ЛЕГО-человечка.» Данил.
Гостеприимный мальчик
«Дорогой Дедушка Мороз. Поздравляю тебя с Новым годом. Желаю тебе здоровья, счастья, хорошего настроения и хорошей погоды. Я слышал, есть две интересные игры: гонки ежиков и свинтус в кубе. Было бы классно, если бы ты приехал к нам в гости и мы бы сыграли в них. Я подготовлю тебе под елочку угощение. А что ты любишь?» Тимофей, 7 лет. Сердце разрывается от любви!
«Дорогой Дедушка Мороз! В этом году я ломала игрушки, теряла их, еще плохо себя вела. Дедушка Мороз, у меня сердце разрывается, как я тебя люблю! Я очень хочу много снега! Приезжай в гости. Я уже сама умею мыть посуду, на даче поливаю растения и помогаю бабуле. Я очень хочу, чтобы ты мне подарил на Новый год Микеланджело из “Черепашек-ниндзя”. Спасибо!». Лиза, 5 лет.
Из детства во взрослую жизнь
«Дедушка, наколдуй, пожалуйста, чтобы я сразу стал взрослым и мне не надо было все время слушаться родителей». Антон, 6 лет.
Самый важный подарок
«Здравствуй, Дед Мороз! С Новым годом! Я не знаю, как вела себя. Подари мне набор лего френдс. Маме под елочку — новую кухню, если можно. А папе какой-нибудь документ, чтобы пораньше возвращался с работы». Маша, 7 лет.
Коротко и по делу
«Два айфона 10, 3Д-ручка, 3Д-краски, сквиш-котик, сквиш-торт, волшебная палочка, воздушный лизун, ЛОЛ, глобус, маленькая елочка для нашей комнаты, конфеты, рюкзак школьный и гимнастический, чехол для айфона, бутылочка как у Марика с котенком, школьный стол и учебники для Кирилла, стол для учителя, ручка стирающаяся, много денег.». Алиса.
Окей, Google
«Я хочу пальцевую лампу. Это типа лампа, но ты загугли, что это, если не знаешь». Настя, 8 лет.
Ненастоящий Дед Мороз
«Дорогие папа и мама, я знаю, что вы и есть Деды Морозы. Я не знаю, что мне надо, сами решайте. Или Барби, или сами решайте». Автор неизвестен.