Как сообщила пресс-служба МВД ПМР в Бендерах накануне вечером горело здание бывшего кафе на улице Зои Космодемьянской. Об этом на пульт дежурного СВПЧ-2 по г. Бендеры сообщили очевидцы.
К месту происшествия прибыл один пожарный расчёт. В ходе разведки внутри здания огнеборцы обнаружили мужчину.
Пострадавшего вывели на улицу и передали сотрудникам неотложки для оказания медицинской помощи.
Через 9 минут возгорание площадью три квадратных метра было потушено. Сгорел матрас, одеяло, подушка.
Инспектор Госпожнадзора выяснил: 57-летний мужчина, без определенного места жительства, уже некоторое время живёт в заброшенном здании бывшего кафе. Для обогрева внутри разводил костёр, курил и выпивал.
Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.