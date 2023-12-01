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Пожар в Бендерах

Пожар в Бендерах
фото: mvdpmr

Как сообщила пресс-служба МВД ПМР в Бендерах накануне вечером горело здание бывшего кафе на улице Зои Космодемьянской. Об этом на пульт дежурного СВПЧ-2 по г. Бендеры сообщили очевидцы.

К месту происшествия прибыл один пожарный расчёт. В ходе разведки внутри здания огнеборцы обнаружили мужчину.

Пострадавшего вывели на улицу и передали сотрудникам неотложки для оказания медицинской помощи.

Через 9 минут возгорание площадью три квадратных метра было потушено. Сгорел матрас, одеяло, подушка.

Инспектор Госпожнадзора выяснил: 57-летний мужчина, без определенного места жительства, уже некоторое время живёт в заброшенном здании бывшего кафе. Для обогрева внутри разводил костёр, курил и выпивал.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

  • Сегодня, 13:29
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