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Сбор за регистрацию собак

Сбор за регистрацию собак
фото: octagon

Бендерский городской Совет народных депутатов подготовил и направил в Верховный Совет Пприднестровья законопроект о внесении дополнения в закон «Об основах налоговой системы в Приднестровской Молдавской Республике», в котором предлагается закрепить необходимость уплаты сбора за регистрацию собак, информирует NewsPMR.Com

«Представляется, что социально-экономическим последствием принятия Законопроекта будет являться возможность надлежащего выполнения правовых норм в сфере ответственного обращения с собаками», - отмечают авторы проекта закона.

В частности, предлагается закон дополнить подпунктом «сбор за регистрацию собак», в котором отмечается, что разовый сбор уплачивается собственником (владельцем) собаки при ее регистрации в ветеринарной клинике по месту постоянного или преимущественного проживания ее собственника (владельца) в размере 1 РУ МЗП.

Исчисление размера сбора для собственников (владельцев) стерилизованных собак производится с применением понижающего коэффициента 0,5.

При этом предусмотрены исключения. Так, от уплаты сбора за регистрацию собак освобождаются:

- органы государственной власти и органы местного самоуправления, использующие собак в служебных целях;

- граждане, которым для обеспечения нормальных условий жизнедеятельности необходимо наличие собак-поводырей;

- пункты передержки, приюты для собак, граждане, взявшие собаку из пункта передержки или приюта для собак.

Средства, получаемые от уплаты сбора за регистрацию собак, подлежат зачислению в местный бюджет и расходуются в соответствии с Программой, утвержденной соответствующим городским (районным) Советом народных депутатов.

  • Вчера, 19:25
  • DTV
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