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Центризбирком Молдовы утвердил бюджет организации на 2024 год

Центризбирком Молдовы утвердил бюджет организации на 2024 год
фото: Sputnik / Mihai Caraus

Центризбирком Молдовы утвердил бюджет организации на 2024 год.

Организацию выборов президента Республики Молдова в следующем году Центральная избирательная комиссия (ЦИК) оценила в 250 841,92 тысячи леев, цифра заложена в утвержденный во вторник бюджет ЦИК, сообщает Sputnik

Общий размер утвержденного на 2024 год бюджета Центризбиркома составил 426 554,40 тысячи леев.

Предполагается, что расходы на деятельность комиссии составят 90 386,64 тысячи леев, на деятельность избирательных советов второго уровня – 14 051,94 тысячи леев.

Около 54 миллионов леев будет направлено на финансирование политических партий.

На организацию и проведение новых местных выборов предусмотрено 11 543,90 тысячи леев, на частичные выборы – 658,80 тысячи леев.
Бюджет, рассчитанный ЦИК, будет направлен правительству страны - для включения в проект государственного бюджета.

Депутаты от БКС обжаловали в Конституционном суде Молдовы норму о продлении мандата президента

Депутаты Блока коммунистов и социалистов обратились в Конституционный суд Молдовы с требованием аннулировать поправки в Кодекс о выборах от правящей партии PAS, предусматривающие продление мандата президента минимум на 90 дней, передаёт sputniknews

"Мы вновь констатируем, что действующая власть, парламентское большинство нарушает закон, включая принятие бездумного закона или, наоборот, очень продуманного касаемо продления мандата президента от 2-х до 4-х месяцев вместо 4-х лет, как это предусматривает Конституция Республики Молдова", – отметил депутат от БКС Адриан Лебединский.

Вице-спикер парламента, депутат-социалист Влад Батрынча обратил внимание на то, что мандат президента не может быть продлен "за счет опасных юридических игр".

"Мандат президента не может быть продлен за счет опасных юридических игр. Конституционный суд должен отменить эти изменения, новый президент должен быть избран не позднее октября-ноября 2024 года и принести присягу в декабре. В противном случае речь будет идти о попытке узурпации власти за счет противозаконного расширения мандата президента", – отметил Батрынча.

Депутаты обратили внимание на отмененные положения Кодекса о выборах от 1997 года, которые предусматривали, что выборы нового президента должны пройти минимум за 30 и максимум за 60 дней до истечения срока полномочий действующего президента.
  • Вчера, 19:36
  • DTV
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