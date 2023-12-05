В России фиксируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
«В настоящее время в РФ также регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в России, также как и в случаях за рубежом, не отмечается изменений в клинической картине заболевания, например, появления более тяжелых форм, передаёт gazeta.ru
Там подчеркнули, что все групповые случаи заболевания, в том числе в организованных коллективах, активно расследуются, проводится комплексная лабораторная диагностика у заболевших и лиц, контактирующих с ними, организуются противоэпидемические мероприятия, передаёт РБК
До этого сообщалось о вспышке микоплазменной пневмонии в Китае, США, Дании, Франции, Нидерландах и Германии. Болеют ей преимущественно дети 5–12 лет.
Итальянские медики также выявили в стране первых заболевших пневмонией, которую провоцирует бактерия Mycoplasma pneumoniae.
Микоплазменная пневмония вызывает у заболевших кашель, который держится в течение нескольких недель. У пациентов также наблюдаются лихорадка, головная боль и сыпь на теле.
Ранее в ВОЗ рассказали, стоит ли ожидать новой пандемии из-за вспышки пневмонии в КНР. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рассматривает вспышку микоплазменной пневмонии на территории КНР как имеющую потенциал перерасти в пандемию. Об этом в ходе брифинга для журналистов в Женеве заявила представитель международной структуры Маргарет Харрис, передает РИА Новости.
Она отметила, что специалисты внимательно следят за ситуацией. Тем не менее, по словам Харрис, рост заболеваемости микоплазменной пневмонией в зимний период — это привычное явление.
«Микоплазменная пневмония лечится антибиотиками и четко выявляется во многих разных странах. И, опять же, мы следим за ситуацией и представляем консультации по лечению и другим вопросам», — указала представитель ВОЗ.
Также она добавила, что в настоящее время специалисты не рассматривают рост заболеваемости в Китае «как имеющий пандемический потенциал». В то же время Харрис указала на отсутствие у ВОЗ информации о наличии у заболевших так называемой «иммунологической наивности».
По ее словам, последняя могла развиться на фоне изоляции людей друг от друга. В частности, во время локдауна граждане перестали подвергаться воздействию различных вирусов и бактерий, постоянно циркулирующих в воздухе.
Микоплазменная пневмония — атипичная легочная инфекция, возбудителем которой является Мycoplasma pneumoniae. Пик сезонных колебаний заболеваемости такой пневмонией характерен для осенне-зимнего периода, ей преимущественно подвержены дети и подростки.
Заболевание сопровождается сильным и продолжительным кашлем, отмечаются боли в грудной клетке, может развиться обструкция бронхов. Для подтверждения диагноза рекомендуется проведение ПЦР-теста. Микоплазменная пневмония обычно имеет благоприятное течение, в редких случаях — очень тяжелое.