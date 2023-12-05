Аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси признан спортсменом года по версии американского журнала Time.
Объясняя выбор Месси, издание отмечает, что после победы на мировом первенстве он решил не уезжать играть в Саудовскую Аравию по примеру многих других известных футболистов, а принял предложение Дэвида Бекхэма и переехал играть в MLS за «Интер Майами», передаёт РБК
Time указывает, что аргентинец сумел создать ажиотаж вокруг футбола в США, где футбол — не самый популярный вид спорта. Он привлек внимание таких звезд, как Ким Кардашьян и Леброн Джеймс, а также увеличил посещаемость домашних матчей, отмечают Time.
Месси — один из выдающихся футболистов в истории. Он является восьмикратным обладателем «Золотого мяча» — приза, вручаемого лучшему футболисту года. Это рекордный показатель. В составе сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира (2022), Кубок Америки (2021) и Олимпиаду (2008).
В составе сборной Аргентины в 2022 году Мессии впервые выиграл чемпионат мира.