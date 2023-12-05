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Журнал Time назвал Лионеля Месси спортсменом 2023 года

Журнал Time назвал Лионеля Месси спортсменом 2023 года
фото: Reuters

Аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси признан спортсменом года по версии американского журнала Time.

Объясняя выбор Месси, издание отмечает, что после победы на мировом первенстве он решил не уезжать играть в Саудовскую Аравию по примеру многих других известных футболистов, а принял предложение Дэвида Бекхэма и переехал играть в MLS за «Интер Майами», передаёт РБК

Time указывает, что аргентинец сумел создать ажиотаж вокруг футбола в США, где футбол — не самый популярный вид спорта. Он привлек внимание таких звезд, как Ким Кардашьян и Леброн Джеймс, а также увеличил посещаемость домашних матчей, отмечают Time.

Месси — один из выдающихся футболистов в истории. Он является восьмикратным обладателем «Золотого мяча» — приза, вручаемого лучшему футболисту года. Это рекордный показатель. В составе сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира (2022), Кубок Америки (2021) и Олимпиаду (2008).

В составе сборной Аргентины в 2022 году Мессии впервые выиграл чемпионат мира.

  • Сегодня, 09:44
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