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Дом-музей «Каса Караман» признан лучшим объектом сельского туризма в 2023 году

Дом-музей «Каса Караман» признан лучшим объектом сельского туризма в 2023 году
фото: novostipmr

В Агентстве по туризму ПМР подвели итоги конкурса «Лучший объект сельского туризма (агротуризма)» в 2023 году.

Первое место члены конкурсной комиссии присудили дому-музею «Каса Караман» в селе Терновка (Слободзейский район),

второе - гончарной мастерской села Владимировка (Слободзейский район),

третье - фазенде «Садки» (Каменский район).

Победители получат денежные вознаграждения в сумме 5000, 3000 и 2000 рублей соответственно. Остальных участников наградят ценными подарками.

Кроме этого, организаторы конкурса вручат победителям и участникам памятные дипломы.
  • Сегодня, 20:26
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