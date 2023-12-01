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Дом-музей «Каса Караман» признан лучшим объектом сельского туризма в 2023 году
фото: novostipmr
В Агентстве по туризму ПМР подвели итоги конкурса «Лучший объект сельского туризма (агротуризма)» в 2023 году.
Первое место члены конкурсной комиссии присудили дому-музею «Каса Караман» в селе Терновка (Слободзейский район),
второе - гончарной мастерской села Владимировка (Слободзейский район),
третье - фазенде «Садки» (Каменский район).
Победители получат денежные вознаграждения в сумме 5000, 3000 и 2000 рублей соответственно. Остальных участников наградят ценными подарками.
Кроме этого, организаторы конкурса вручат победителям и участникам памятные дипломы.
- Сегодня, 20:26
- DTV
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