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В Молдове вырастут тарифы на ряд медицинских услуг

В Молдове вырастут тарифы на ряд медицинских услуг
фото: point.md

В Молдове вырастут тарифы на некоторые платные услуги в государственных медучреждениях. Так, повысится цена на консультацию врача с 90 до 203 леев, стоимость анализов в среднем вырастет на 50-80%, сообщает md.kp

Причина повышения стоимости - большая часть тарифов на медуслуги не пересматривалась с 2011 года, хотя за это время выросли зарплаты, а также цены на товары и услуги. Об этом сказано в пояснительной записке к проекту минздрава РМ.

“Перерасчет тарифов на медицинские услуги обусловлен, прежде всего, увеличением в 2011-2023 годах средней заработной платы персонала государственных медицинских и санитарных учреждений страны с 2573 леев в 2011 году до 11250 леев в 2023 году (в том числе врачей с 3970 до 17700 леев) и, во-вторых, кратным увеличением цен на расходные материалы, лабораторные реактивы, диагностическое оборудование, а также расходов на техническое обслуживание”, – сообщается в пояснительной записке, информирует rupor.md

В Минздраве также добавили, что основной целью законопроекта является расширение доступа населения к медицинским услугам, поскольку за счет увеличения стоимости некоторых услуг появится возможность привлекать в эту сферу качественных поставщиков.

Министерство здравоохранения РМ вынесло на общественное обсуждение соответствующий проект решения

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