На пленарном заседании депутатский корпус сразу в двух чтениях поддержал изменения в закон «О государственной поддержке молодых семей по приобретению жилья», расширяющие список получателей госсубсидий на полную или частичную оплату кредита на приобретение жилья.
Ранее в списке потенциальных получателей такой субсидии значился офицерский состав Вооруженных сил ПМР. Теперь получить ее смогут также солдаты, сержанты и прапорщики, проходящие военную службу по контракту, сообщила пресс-служба ВС ПМР
«Подобная мера господдержки, закрепленная в законе, является одним из основных стимулирующих факторов, повышающих привлекательность военной службы и способствует уменьшению оттока высококвалифицированных специалистов», – прокомментировала проект закона официальный представитель Министерства обороны ПМР.
Внести изменения в закон и предоставить дополнительную поддержку военнослужащим Вооруженных сил ПМР предложил глава государства. Новые нормы начнут действовать с 1 января 2024 года.
По словам председателя профильного парламентского Комитета по социальной политике и здравоохранению Сергея Чебана, новые меры не потребуют дополнительных затрат из республиканского бюджета. Финансирование государственных субсидий будет производиться в пределах лимитов, утвержденных законом о республиканском бюджете на 2024 год.
«Когда мы принимали закон «О государственной поддержке молодых семей по приобретению жилья», мы говорили, что определяем очень ограниченный перечень категорий бюджетников, которые могут им пользоваться. Со временем, когда закон начал работать, мы его немного систематизировали и начали расширять категории», – пояснил Сергей Чебан.
Ранее в этом году Верховный Совет включил в список получателей госсубсидий на полную или частичную оплату кредита на приобретение жилья военнослужащих МГБ и ГСО ПМР и сотрудников налоговых служб Минфина ПМР. Данные категории работников бюджетной сферы также смогут воспользоваться указанной мерой господдержки с начала следующего года.