Верховный Совет сразу в двух чтениях принял законопроект о продлении ещё на один год временного положения об упрощённой процедуре регистрации лекарственных средств, ввезённых из-за рубежа, сообщила 6 декабря пресс-служба Парламента ПМР
Действующее законодательство запрещает реализацию на территории Приднестровья медпрепаратов, не зарегистрированных в странах СНГ, включая заявившую о выходе из Содружества Украину, и государствах Евросоюза. Для того чтобы то или иное медикаментозное средство имело право реализовываться на территории ПМР, необходимо было, чтобы оно было внесено в соответствующий реестр хотя бы одной страны из вышеприведённого перечня. Согласно законодательству, обязанность предоставлять необходимые документы ложится на импортёров фармацевтической продукции.
«Мы считали, что такого количества зарегистрированных препаратов достаточно для оборота на территории ПМР. Но с учетом той ситуации, которая сложилась в ковидный период и которая складывается сегодня, когда мы имеем определенные препятствия со стороны Молдовы, и с учетом обращений Ассоциации фармацевтов мы решили эту норму приостановить, чтобы им облегчить ввоз и регистрацию», - заметил в беседе с представителями СМИ председатель парламентского Комитета по социальной политике, здравоохранению, труду, вопросам семьи и детства Сергей Чебан.
В любом случае, по его словам, ввозимые в республику лекарственные препараты должны быть сертифицированы и зарегистрированы в Центре по контролю за обращением медико-фармацевтической продукции Приднестровья.
Теперь согласно принятым изменениям в закон, до конца 2024 года фармацевтические компании смогут ввозить в Приднестровье медикаменты и лекарственные препараты, не имеющие регистрации хотя бы в одной стране ЕС или СНГ. При этом, все лекарственные препараты по-прежнему должны быть сертифицированы и зарегистрированы в Центре по контролю за обращением медико-фармацевтической продукцией Приднестровья. Такая мера поддержки действовала в период пандемии коронавируса, в прошлом году Верховный Совет также на год приостановил действие норм закона.
В Верховном Совете считают, что сейчас эта мера поддержки также важна, чтобы стоимость лекарств в приднестровских аптеках не становилась ощутимо выше. Молдавские власти не пропускают в Приднестровье медикаменты, которые производятся в Белоруссии или России, так как они не входят в реестр лекарственных препаратов Молдовы.
Принятые изменения после подписания Президентом ПМР вступят в силу 1 января 2024 года.