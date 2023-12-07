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Восьмиклассница устроила стрельбу в брянской школе

Восьмиклассница устроила стрельбу в брянской школе
фото: Москва 24/Антон Великжанин

Восьмиклассница устроила стрельбу в гимназии в Брянске, сообщила пресс-служба администрации города, передаёт interfax.ru

Ученица брянской гимназии, устроившая стрельбу, покончила с собой, ранения получили пять человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

"По предварительной информации, одна из учениц принесла в здание гимназии №5 огнестрельное оружие и произвела несколько выстрелов. После этого девочка покончила с собой", - отметили в полиции. Мотивы и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в полиции сообщали о трех пострадавших.

Как сообщили ТАСС в приемных отделениях хирургии городской и областной детской больниц, двое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести.

"Один ребенок поступил, у него ранение плеча и колена, состояние средней степени тяжести. Оказываем первую помощь и, скорее всего, будем переправлять в детскую больницу", - сообщили в городской больнице Брянска.

В областной детской больнице сообщили, что еще один пострадавший ребенок поступил с ранением левого плеча. "Ему 14 лет, у него огнестрельное ранение. Состояние средней степени тяжести, он госпитализирован", - сказал собеседник.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Ранее в оперативных службах сообщили, что стрельбу устроила ученица восьмого класса. В школу она пронесла оружие отца.

В городской администрации сообщали о том, что погибли два человека и четверо ранены, но позднее пост удалили.

«По предварительным данным следствия, 14-летняя девушка принесла в школу помповое ружье, из которого произвела выстрелы в своих одноклассников. В результате произошедшего двое погибли (одна из них стрелявшая), пятеро пострадавших, в настоящее время они доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении Следственного комитета, передаёт РБК


  • Сегодня, 09:53
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