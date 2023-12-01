Законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США. В Сенате США заблокировали вынесение на голосование законопроекта о дополнительном финансировании военной помощи Украине. Об этом стало известно из видеотрансляции заседания, сообщает korrespondent.net
Законодательная инициатива предусматривала выделение пакета помощи в размере 106 млрд. долларов, в том числе 61 млрд. долларов из которых предназначались на помощь Украине.
Отметим, что в Сенате США заседает 100 человек. Для проведения голосования за этот законопроект необходимо было набрать 60 голосов. Однако голоса разделились поровну: 50 сенаторов высказались против, 50 – за.
Напомним, накануне в ходе обсуждения этого законопроекта в Сенате произошел скандал между республиканцами и демократами. Республиканцы пообещали заблокировать финансирование, если демократы не согласятся выполнить их условие - добавить в пакет более строгие меры по сдерживанию миграции на границе США с Мексикой. Также президент Владимир Зеленский, который должен был объяснить сенаторам, почему этот законопроект важен, отменил свое выступление в последний момент.
Ультиматум республиканцев
5 декабря состоялся закрытый брифинг по этому голосованию. В ходе обсуждения сенаторы-республиканцы устроили скандал и заявили, что представители администрации Байдена вроде бы отказались отвечать на их вопросы о безопасности границы, которая, по их мнению, являлась необходимым условием для любого плана отправки экстренной помощи Киеву.
"Они хотят десятки миллиардов долларов, чтобы помочь нашим друзьям и союзникам за границей, но они не желают делать все необходимое, чтобы предотвратить потенциальный кризис на границе", - сказал сенатор Джон Корнин, республиканец от Техаса.
Даже республиканцы, активно выступавшие за помощь Украине на фоне ослабления поддержки в их партии, сказали, что не будут принимать законопроект о финансировании, если документ не ограничит иммиграцию.
Такая позиция, в свою очередь, возмутила демократов.
"Мы собираемся покинуть Украину", - сказал сенатор Кристофер С. Мерфи, демократ от Коннектикута, игравший ведущую роль в переговорах с республиканцами за последние несколько недель.
"Когда Владимир Путин двинется в страну НАТО, вы будете жалеть в тот день, когда решили играть в политику за будущею безопасность Украины", - обратился он к республиканцам. Отмена выступления Зеленского
После этого скандала президент Украины Владимир Зеленский в последний момент отменил запланированное выступление перед Сенатом США. Он должен был рассказать американским законодателям о ситуации на фронте и потребностях ВСУ в оружии. Также глава украинского государства не явился виртуально на брифинге в Палате представителей по вопросу финансирования Киева.
Причин этому официально никто не указал. Хотя сенаторы ожидали, что президент Украины присоединится к ним, чтобы обратиться с личным призывом о дополнительной помощи.
Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Зеленский отменил выступление перед Сенатом, потому что там обсуждали не только украинский вопрос, но и "внутренние американские проблемы". Реакция Байдена
Во вторник вечером президент США напомнил, что вынес на голосование вопросы финансовой поддержки Украине и Израиля, потому что у Соединенных Штатов вскоре закончатся деньги на отправку оружия в Киев.
По его словам, ВСУ срочно нужно больше боеприпасов и другого оружия, чтобы попытаться переломить ситуацию в поле боя.
"Неспособность поддержать Украину - это просто безумие. Это противоречит интересам США", - сказал Байден журналистам.
"Мы собираемся получить это", - пообещал он.
Позже официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер также заявил, что в Конгрессе существует преимущественная поддержка дальнейшей помощи Украине, и этот вопрос все же будет принят во время голосования.
"Я не думаю, что существуют какие-либо вопросы о поддержке Украины со стороны исполнительной ветви власти. Не думаю, что существуют вопросы о поддержке Украины законодательной ветвью. Если поставить на голосование "за" или "против" пакет финансирования Украины в обеих палатах Конгресса , мы верим, что он будет принят", - сказал Миллер.