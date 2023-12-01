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Сенат США заблокировал проект о помощи Украине и Израилю

Сенат США заблокировал проект о помощи Украине и Израилю
Конгресс США

Законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США.
В Сенате США заблокировали вынесение на голосование законопроекта о дополнительном финансировании военной помощи Украине. Об этом стало известно из видеотрансляции заседания, сообщает korrespondent.net

Законодательная инициатива предусматривала выделение пакета помощи в размере 106 млрд. долларов, в том числе 61 млрд. долларов из которых предназначались на помощь Украине.

Отметим, что в Сенате США заседает 100 человек. Для проведения голосования за этот законопроект необходимо было набрать 60 голосов. Однако голоса разделились поровну: 50 сенаторов высказались против, 50 – за.

Напомним, накануне в ходе обсуждения этого законопроекта в Сенате произошел скандал между республиканцами и демократами. Республиканцы пообещали заблокировать финансирование, если демократы не согласятся выполнить их условие - добавить в пакет более строгие меры по сдерживанию миграции на границе США с Мексикой. Также президент Владимир Зеленский, который должен был объяснить сенаторам, почему этот законопроект важен, отменил свое выступление в последний момент.

Ультиматум республиканцев

5 декабря состоялся закрытый брифинг по этому голосованию. В ходе обсуждения сенаторы-республиканцы устроили скандал и заявили, что представители администрации Байдена вроде бы отказались отвечать на их вопросы о безопасности границы, которая, по их мнению, являлась необходимым условием для любого плана отправки экстренной помощи Киеву.

"Они хотят десятки миллиардов долларов, чтобы помочь нашим друзьям и союзникам за границей, но они не желают делать все необходимое, чтобы предотвратить потенциальный кризис на границе", - сказал сенатор Джон Корнин, республиканец от Техаса.

Даже республиканцы, активно выступавшие за помощь Украине на фоне ослабления поддержки в их партии, сказали, что не будут принимать законопроект о финансировании, если документ не ограничит иммиграцию.

Такая позиция, в свою очередь, возмутила демократов.

"Мы собираемся покинуть Украину", - сказал сенатор Кристофер С. Мерфи, демократ от Коннектикута, игравший ведущую роль в переговорах с республиканцами за последние несколько недель.

"Когда Владимир Путин двинется в страну НАТО, вы будете жалеть в тот день, когда решили играть в политику за будущею безопасность Украины", - обратился он к республиканцам.

Отмена выступления Зеленского

После этого скандала президент Украины Владимир Зеленский в последний момент отменил запланированное выступление перед Сенатом США. Он должен был рассказать американским законодателям о ситуации на фронте и потребностях ВСУ в оружии. Также глава украинского государства не явился виртуально на брифинге в Палате представителей по вопросу финансирования Киева.

Причин этому официально никто не указал. Хотя сенаторы ожидали, что президент Украины присоединится к ним, чтобы обратиться с личным призывом о дополнительной помощи.

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Зеленский отменил выступление перед Сенатом, потому что там обсуждали не только украинский вопрос, но и "внутренние американские проблемы".

Реакция Байдена

Во вторник вечером президент США напомнил, что вынес на голосование вопросы финансовой поддержки Украине и Израиля, потому что у Соединенных Штатов вскоре закончатся деньги на отправку оружия в Киев.

По его словам, ВСУ срочно нужно больше боеприпасов и другого оружия, чтобы попытаться переломить ситуацию в поле боя.

"Неспособность поддержать Украину - это просто безумие. Это противоречит интересам США", - сказал Байден журналистам.

"Мы собираемся получить это", - пообещал он.

Позже официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер также заявил, что в Конгрессе существует преимущественная поддержка дальнейшей помощи Украине, и этот вопрос все же будет принят во время голосования.

"Я не думаю, что существуют какие-либо вопросы о поддержке Украины со стороны исполнительной ветви власти. Не думаю, что существуют вопросы о поддержке Украины законодательной ветвью. Если поставить на голосование "за" или "против" пакет финансирования Украины в обеих палатах Конгресса , мы верим, что он будет принят", - сказал Миллер.

источник: korrespondent.net

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