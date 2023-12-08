Российские спортсмены будут допущены до Олимпиады в Париже в нейтральном статусе, сообщает пресс-служба МОК. Такое же решение принято и в отношении белорусских спортсменов, передаёт РБК
МОК выдвинул целый ряд требований к россиянам и белорусам:
соревноваться они смогут исключительно как нейтральные спортсмены без упоминания страны (называться команда будет «индивидуальные нейтральные атлеты»);
участвовать в командных соревнованиях россияне и белорусы не будут;
попасть на Игры смогут лишь те, кто пройдет отборочные соревнования, сейчас это всего 11 человек (восемь россиян и трое белорусов);
российская символика (в том числе флаг и герб) будут запрещены на всех официальных мероприятиях Игр;
российские официальные лица, попавшие под санкции, не смогут посещать Игры;
не смогут принять участие в Играх спортсмены, которые публично поддерживали военную операцию;
не будут допущены спортсмены, имеющие отношение к силовым структурам России и Белоруссии;
все спортсмены должны согласиться с обновленной хартией, в которой говорится о мирных задачах олимпийского движения.
По данным МОК, отбор на соревнования прошли 11 спортсменов, которые смогут выступать в нейтральном статусе. Среди них восемь являются обладателями российских паспортов, остальные — белорусских, сообщает iz.ru
МОК будет самостоятельно оценивать соответствие каждого спортсмена и представителя персонала предъявленным требованиям.
В МОК отметили, что при принятии решения о допуске россиян и белорусов руководствовались мнением большинства спортсменов мира, которые отметили, что их коллеги не должны быть наказаны за действия своих правительств.
Целесообразность участия в Олимпийских играх на таких жестких условиях стала предметом оживленной дискуссии в России. Против высказывались, например, глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе и руководитель Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.
Российский президент Владимир Путин заявлял, что тут нужно прежде всего руководствоваться интересами спортсменов. «И каждый из них, который [готовился] годами, десятилетиями некоторые, должны сами принять для себя определенные решения», — говорил Путин.
На Украине осудили решение МОК о допуске россиян на ОИ-2024
Украина позднее примет решение об участии в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже после допуска российских спортсменов. Об этом 8 декабря заявил глава министерства молодежи и спорта Украины Матвей Бидный, пишет iz.ru
«Мы решительно осуждаем безответственное решение членов исполкома МОК. Относительно участия Украины в Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года: мы примем решение позже, после того, как проведем консультации с украинским спортивным сообществом и высшим политическим руководством страны», — приводит его слова Telegram ведомства.
Бидный заявил, что Украина обращалась к международным спортивным организациям, чтобы они не допускали российских спортсменов до участия в соревнованиях. Он также назвал решение МОК безответственным.