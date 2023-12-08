В следующую пятницу, 15 декабря, тираспольчан ждёт открытие катка. Это ориентировочная дата. Сейчас на «Снежинке» идут подготовительные работы. Включили чиллер – это специальный агрегат для охлаждения жидкостей. 3 компрессора сутки охлаждали основу под будущее поле, сообщает novostipmr.com.
«Они охлаждают всю эту бетонную плиту. Там проходят трубки, по которым бежит хладагент. И на эту холодную плиту тонкими слоями наливают воду. Один замёрз, следующий, и так слой за слоем наращиваем 5-6 см льда. Должно быть в общей сложности 15-20 слоёв, это нужно для прочности, чтобы не было полостей и лёд не трескался», – рассказал директор городского стадиона Александр Кучерас.
Погода преподнесла сюрприз – сегодня весь день специалистам пришлось сгребать снег с подготовленной поверхности. После этого начали установку бортов, они будут ограждать ледовое поле при заливке его водой. Процесс начнут этой ночью, всего на создание катка понадобится 4-5 дней.
«Снежинку» закрыли несколько месяцев назад на ремонт. К холодам должны были привезти и установить более современный купол. Но поставщики сместили сроки, и городские власти решили пока запустить каток в открытом виде, без купола.
«Это наш первый такой опыт. Думаю, что до +10°С он выдержит. Не должно быть проблем, так как у плиты температура будет 6-7°С мороза. Каток пока откроем без купола, поставщики нас немного подвели, и его доставка задерживается. Сейчас делаем фасад, входную группу, это место, где будут храниться коньки, где можно будет переобуться», – отметил руководитель стадиона.
Чтобы можно было кататься по вечерам, на катке добавили освещения. График работы пока оставят прежним: с 14:00 до 22:00 по будням и с 10:00 до 22:00 по выходным и праздникам.
«Прорабатываем вопрос с ценой, раньше было 15 рублей. Сейчас если и поднимется, то очень незначительно», – добавил Александр Кучерас.
У катка будет постоянная охрана. Также планируют установить камеру «Безопасного города».
В таком открытом виде «Снежинка» будет работать как минимум месяц.
«Новый купол обещают привезти до конца этого года, он позволит беспрепятственно работать и сохранять определённую температуру и лучше сохранять лёд. Производители обещают установить его в течение 1,5-2 недель, так что очень надеемся, что "Снежинка" снова будет под куполом в середине, максимум конце января», – добавил директор.