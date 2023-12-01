В Бендерах прошли соревнования по греко-римской борьбе, дзюдо и самбо. Они посвящены памяти основателя спортивного движения в Бендерах, отличника физкультуры и спорта МССР и СССР, заслуженного деятеля физической культуры и спорта ПМР Леонида Перца.
Турнир проходил в одиннадцатый раз. Его участниками стали 150 спортсменов со всего Приднестровья. Схватки шли одновременно на трёх коврах, сообщает Бендерское телевидение.
На соревнованиях были представлены и спортивные династии. Например, сын спортсмена Виктора Скворцова, 16-летний Богдан Скворцов.
«Единоборства развивают дисциплину, а также помогают определиться в жизненном пути. Отца ставил в пример, и он всегда был моим кумиром. Равнялся на него и буду равняться. Его совет: в первую очередь тот, кто побеждает себя, побеждает соперника», - сказал КМС по дзюдо и по самбо Богдан Скворцов.
«Данный вид спорта развивает дисциплину, а также помогает определиться в жизненном пути. Отца ставил в пример, и он всегда был моим кумиром. Равнялся на него и буду равняться. Его совет: в первую очередь тот, кто побеждает себя, – побеждает соперника», — сказал КМС по дзюдо и по самбо Богдан Скворцов.
Старший тренер по дзюдо школы борьбы им. Баданова Захарий Чакал рассказал, что ему посчастливилось работать с Леонидом Перцем.
«Я убедился, что этот человек способен совершать подвиги в мирное время. Он очень помог в восстановлении школы после событий 1992 года. Был методистом у нас. Советами и делом показывал, что он настоящий специалист в области спорта», - отметил тренер.
На соревнованиях было разыграно 26 комплектов наград.