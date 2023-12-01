Dnestr.TV

 
0

В Бендерах прошли соревнования по греко-римской борьбе, дзюдо и самбо

В Бендерах прошли соревнования по греко-римской борьбе, дзюдо и самбо
фото: bendery.tv

В Бендерах прошли соревнования по греко-римской борьбе, дзюдо и самбо. Они посвящены памяти основателя спортивного движения в Бендерах, отличника физкультуры и спорта МССР и СССР, заслуженного деятеля физической культуры и спорта ПМР Леонида Перца.

Турнир проходил в одиннадцатый раз. Его участниками стали 150 спортсменов со всего Приднестровья. Схватки шли одновременно на трёх коврах, сообщает Бендерское телевидение.

На соревнованиях были представлены и спортивные династии. Например, сын спортсмена Виктора Скворцова, 16-летний Богдан Скворцов.

«Единоборства развивают дисциплину, а также помогают определиться в жизненном пути. Отца ставил в пример, и он всегда был моим кумиром. Равнялся на него и буду равняться. Его совет: в первую очередь тот, кто побеждает себя, побеждает соперника», - сказал КМС по дзюдо и по самбо Богдан Скворцов.

«Данный вид спорта развивает дисциплину, а также помогает определиться в жизненном пути. Отца ставил в пример, и он всегда был моим кумиром. Равнялся на него и буду равняться. Его совет: в первую очередь тот, кто побеждает себя, – побеждает соперника», — сказал КМС по дзюдо и по самбо Богдан Скворцов.

Старший тренер по дзюдо школы борьбы им. Баданова Захарий Чакал рассказал, что ему посчастливилось работать с Леонидом Перцем.

«Я убедился, что этот человек способен совершать подвиги в мирное время. Он очень помог в восстановлении школы после событий 1992 года. Был методистом у нас. Советами и делом показывал, что он настоящий специалист в области спорта», - отметил тренер.

На соревнованиях было разыграно 26 комплектов наград.

В Бендерах прошли соревнования по греко-римской борьбе, дзюдо и самбо
фото: bendery.tv
  • Сегодня, 20:37
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Какую технику нельзя подключать к удлинителям
  • Молдова вырыла окопы на территории, граничащей с Придне ...
  • Пожар на центральном рынке в Бендерах
  • Администрация МУП «Бендерырынокторг» информирует о граф ...
  • Искусственный интеллект счел подделкой фото лунной мисс ...
  • Бендерский рынок работает в изменённом формате
  • Авто, освобожденные от сбора-виньетки: можно ли их пере ...
  • Чебан: Приднестровье получит российский газ при останов ...
  • МУП «Бендерырынокторг» информирует: рынок работает в из ...
  • Парликов: "Газпром" юридически не может взыскать декл ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Какую технику нельзя подключать к удлинителям
  • Молдова вырыла окопы на территории, граничащей с Придне ...
  • Пожар на центральном рынке в Бендерах
  • Администрация МУП «Бендерырынокторг» информирует о граф ...
  • Искусственный интеллект счел подделкой фото лунной мисс ...
  • Бендерский рынок работает в изменённом формате
  • Авто, освобожденные от сбора-виньетки: можно ли их пере ...
  • Чебан: Приднестровье получит российский газ при останов ...
  • МУП «Бендерырынокторг» информирует: рынок работает в из ...
  • Парликов: "Газпром" юридически не может взыскать декл ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна