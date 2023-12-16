Президент Молдовы Майя Санду приветствовала одобрение парламентом республики предложенной ею новой Стратегии национальной безопасности, отметив, что она является ответом на резкое изменение ситуации с безопасностью в регионе, говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте администрации главы молдавского государства, пишет ria.ru.
Санду созвала в октябре высший совет безопасности, на котором представила национальную стратегию безопасности. Она заявила об увеличении расходов на оборону республики, а также, что стратегическое партнерство с США станет ключевым аспектом национальной стратегии безопасности республики. Также она назвала Россию самой большой угрозой нацбезопасности. Парламент Молдовы голосами представителей правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) в пятницу утвердил стратегию.
"Эта стратегия является ответом на резкое изменение ситуации с безопасностью в нашем регионе. В документе обозначены основные угрозы и предложены решения по эффективному противодействию им", - цитирует пресс-служба Санду, которая также отметила, что у страны есть две большие опасности для нацбезопасности: политика, проводимая РФ против республики и против мира, и коррупция, укоренившаяся в Молдове.
По словам президента, ключевые цели стратегии – это защита независимости и суверенитета Молдовы и гарантия безопасности всех граждан, а также создание сильного и уважаемого государства и вступление в Евросоюз, где гарантирован мир.
"Для достижения этих целей стратегия включает в себя несколько направлений действий: укрепление сектора обороны и безопасности; прогресс в мирном воссоединении страны; развитие партнерства в сфере безопасности с наиболее развитыми и процветающими демократическими странами мира; усиление борьбы с коррупцией и создание сильных институтов обеспечения применения закона; борьба с дезинформацией; вклад в региональную и международную безопасность, в том числе путем участия в международных миротворческих миссиях", - подчеркнула Санду.
Отношения между Россией и Молдовой стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдова при нынешних властях стремится стать недружественной страной для РФ. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдовой и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях, пишет ria.ru.