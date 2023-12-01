15 декабря около 23:00 столичным пожарным поступило сообщение от очевидцев о горящем балконе пятиэтажного дома на улице Христо Ботева.
На пульт пожарной охраны СВПЧ-1 г. Тирасполь 15 декабря около 23:00 поступил звонок от очевидцев: на 5 этаже пятиэтажного дома на улице Христо Ботева горит балкон.
Как выяснилось, 63-летний мужчина проживал в квартире своего товарища. Незадолго до пожара распивал спиртное и курил, после пошёл спать в соседнюю комнату, передает пресс-центр МВД ПМР.
В какой-то момент он проснулся от того, что трудно было дышать. В это время комната и балкон уже были объяты огнём. Пенсионер самостоятельно покинул помещение и вышел на улицу.
На место прибыл один расчёт и автолестница СВПЧ-1. Огнеборцы зашли в горящую квартиру через входную дверь и сбили огонь в помещении за 5 минут.
Но пламя успело перекинуться на соседний балкон и кровлю дома. В помощь прибыли ещё два расчёта из Тирасполя и один из Бендер. Также на место приехали спасатели, запустили генератор и подключили прожекторы, так как дом был обесточен.
На полную ликвидацию возгорания потребовалось около трёх часов. Огнеборцы потушили пламя, пролили крышу дома.
Итог пожара: огнём полностью уничтожена комната и два балкона, соседние квартиры закопчены, 700 квадратных метров кровли повреждено, около 10 квартир затоплены.