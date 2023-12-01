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В Тирасполе в многоквартирном доме произошел пожар

В Тирасполе в многоквартирном доме произошел пожар

15 декабря около 23:00 столичным пожарным поступило сообщение от очевидцев о горящем балконе пятиэтажного дома на улице Христо Ботева.

На пульт пожарной охраны СВПЧ-1 г. Тирасполь 15 декабря около 23:00 поступил звонок от очевидцев: на 5 этаже пятиэтажного дома на улице Христо Ботева горит балкон.

Как выяснилось, 63-летний мужчина проживал в квартире своего товарища. Незадолго до пожара распивал спиртное и курил, после пошёл спать в соседнюю комнату, передает пресс-центр МВД ПМР.

В какой-то момент он проснулся от того, что трудно было дышать. В это время комната и балкон уже были объяты огнём. Пенсионер самостоятельно покинул помещение и вышел на улицу.

На место прибыл один расчёт и автолестница СВПЧ-1. Огнеборцы зашли в горящую квартиру через входную дверь и сбили огонь в помещении за 5 минут.

Но пламя успело перекинуться на соседний балкон и кровлю дома. В помощь прибыли ещё два расчёта из Тирасполя и один из Бендер. Также на место приехали спасатели, запустили генератор и подключили прожекторы, так как дом был обесточен.

На полную ликвидацию возгорания потребовалось около трёх часов. Огнеборцы потушили пламя, пролили крышу дома.

Итог пожара: огнём полностью уничтожена комната и два балкона, соседние квартиры закопчены, 700 квадратных метров кровли повреждено, около 10 квартир затоплены.

Причиной пожара стала неосторожность при курении.
  • Сегодня, 19:51
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