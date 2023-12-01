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Депардье намерен передать свой орден Почетного легиона министру культуры Франции

Депардье намерен передать свой орден Почетного легиона министру культуры Франции
Фото: ZUMA Press/Global Look Press

Французский актер Жерар Депардье заявил, что передает свой орден Почетного легиона "в распоряжение" министра культуры Франции Римы Абдюль-Малак после ее заявлений о возможном лишении актера этой награды. Об этом говорится в заявлении адвокатов Депардье, которое цитирует агентство AFP, пишет ТАСС.

При этом адвокаты Беатрис Гайсманн Ашиль и Кристиан Сен-Пале отмечают, что публичные заявления министра могут быть "еще одним ударом по уже умирающей презумпции невиновности". Они также выразили сомнения в том, что "столь активное участие в травле человека и медийном линчевании", которому, по их словам, подвергается Депардье, входит в обязанности министра культуры.

В пятницу министр культуры Франции Рима Абдюль-Малак в эфире телеканала France 5 заявила, что совет ордена Почетного легиона намерен оценить соответствие актера Жерара Депардье имеющейся у него этой высшей награде Франции. О таких планах ей сообщил в личной беседе великий канцлер ордена генерал армии Франсуа Лекуантр. Совет в частности планирует определить, лишить ли Депардье временно орденских прерогатив или отозвать эту награду.

Ранее в окружении актера сообщили, что Депардье, имеющий российское гражданство, глубоко переживает из-за очередного витка кампании, связанной с обвинениями в сексуальных домогательствах. Было отмечено, что эта медийная кампания была развернута в отсутствие каких-либо судебных решений по вменяемым ему действиям.

Новые заявления от французских актрис начались после выхода в эфир телеканала France 2 интервью актрисы Элен Даррас, которая пожаловалась на домогательства со стороны актера, якобы имевшие место в 2007 году. В этом контексте СМИ также вспомнили об иске со стороны другой актрисы - Шарлот Арну, которая с 2018 года обвиняет Депардье в сексуальном насилии. Разбирательство этой жалобы длится уже пять лет. Суд первой инстанции отклонил иск актрисы, не найдя подтверждения озвученным обвинениям и сейчас рассматривается ее апелляция.

Дополнительным поводом для обсуждений ситуации с обвинениями в адрес актера стала смерть актрисы Эмманюэль Дебевер, которая в 2019 году обвинила Депардье в приставании к ней на съемках фильма "Дантон" в 1982 году, однако тогда прокуратура не смогла собрать доказательства для предъявления обвинений. 60-летняя француженка ушла из дома в конце ноября и прыгнула с моста в Сену в VII округе французской столицы, откуда ее вытащили спасатели. Ее доставили в больницу, где она умерла 7 декабря - как отмечают в СМИ, в тот же день на телеканале France 2 вышла передача, в которой выступали со своими версиями событий женщины, обвинявшие Депардье в домогательствах. В четверг прокуратура начала расследование обстоятельств смерти Дебевер и мотивов, толкнувших ее на предполагаемое самоубийство.

Прошлое разбирательство
Депардье был удостоен звания рыцаря ордена Почетного легиона в 1996 году. Награду вручил ему занимавший тогда пост президента Франции Жак Ширак.

Уже в 1998 году в отношении актера проводилась административная процедура, которая могла привести к лишению его этого звания. Официальная причина - вынесенный тогда вердикт суда, приговорившего Депардье к условному тюремному наказанию и крупному штрафу за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В ответ на эти обвинения актер тогда заявил, что "был счастлив получить орден, но готов без препирательств вернуть его, если его сочтут недостойным".

Орден Почетного легиона был учрежден Наполеоном Бонапартом в 1802 году. Высшая награда Франции имеет пять степеней: две высших - кавалера Большого креста и великого офицера, за которыми по нисходящей следуют степени командора, офицера и рыцаря. Награждения, за исключением особых случаев, проводятся от начальной степени к высшим, соблюдая продвижение по всем ступеням. Списки награжденных публикуются три раза в год - 1 января, на Пасху и в день Национального праздника 14 июля.

Президент Франции одновременно со вступлением на пост принимает на себя звание Великого магистра ордена. И именно в этом качестве может принять решение об отзыве награды.
  • Сегодня, 11:55
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