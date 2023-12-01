Заблокированными остаются три направления: Рава-Русская – Гребенное, Краковец – Корчева, Шегини – Медика. Утром в воскресенье, 17 декабря, на границе с Украиной со стороны Польши остаются заблокированными три пункта пропуска, там стоят более 2000 грузовиков. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, сообщает korrespondent.net.
По его словам, заблокированы Рава-Русская – Гребенное, Краковец – Корчева, Шегини – Медика.
"По состоянию на утро, сегодня, на этих трех направлениях, в очередях в сторону Украины на территории Польши находятся около 2150 грузовых транспортных средств. Больше всего напротив Шегини - Медика. Движение есть, но не такое интенсивное, как это было до 6 ноября или до 23 ноября, когда началось блокирование Шегинь", – отметил представитель ГПСУ.
Демченко добавил, что 11 ноября удалось разблокировать пункт пропуска Ягодин – Дорогуск и движение постепенно растет. За прошедшие сутки это направление пересекли около 1500 грузовиков в обе стороны.
В то же время очередь там остается: 2400 транспортных средств ожидают въезда в Украину, еще около 1700 зарегистрированы на выезд.
Напомним, накануне на пункте пропуска Краковец - Корчева скончался находившийся в очереди украинский водитель, образованной из-за блокирования движения грузовиков со стороны польских перевозчиков. Это уже третий случай смерти украинского водителя с начала блокировки границы польскими перевозчиками.