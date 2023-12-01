Dnestr.TV

 
0

На польско-украинской границе стоят тысячи грузовиков

На польско-украинской границе стоят тысячи грузовиков
Фото: facebook.com/DPSUkraine

Заблокированными остаются три направления: Рава-Русская – Гребенное, Краковец – Корчева, Шегини – Медика.
Утром в воскресенье, 17 декабря, на границе с Украиной со стороны Польши остаются заблокированными три пункта пропуска, там стоят более 2000 грузовиков. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, сообщает korrespondent.net.

По его словам, заблокированы Рава-Русская – Гребенное, Краковец – Корчева, Шегини – Медика.

"По состоянию на утро, сегодня, на этих трех направлениях, в очередях в сторону Украины на территории Польши находятся около 2150 грузовых транспортных средств. Больше всего напротив Шегини - Медика. Движение есть, но не такое интенсивное, как это было до 6 ноября или до 23 ноября, когда началось блокирование Шегинь", – отметил представитель ГПСУ.

Демченко добавил, что 11 ноября удалось разблокировать пункт пропуска Ягодин – Дорогуск и движение постепенно растет. За прошедшие сутки это направление пересекли около 1500 грузовиков в обе стороны.

В то же время очередь там остается: 2400 транспортных средств ожидают въезда в Украину, еще около 1700 зарегистрированы на выезд.

Напомним, накануне на пункте пропуска Краковец - Корчева скончался находившийся в очереди украинский водитель, образованной из-за блокирования движения грузовиков со стороны польских перевозчиков. Это уже третий случай смерти украинского водителя с начала блокировки границы польскими перевозчиками.
  • Сегодня, 12:00
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Какую технику нельзя подключать к удлинителям
  • Пожар на центральном рынке в Бендерах
  • Администрация МУП «Бендерырынокторг» информирует о граф ...
  • Искусственный интеллект счел подделкой фото лунной мисс ...
  • Бендерский рынок работает в изменённом формате
  • Авто, освобожденные от сбора-виньетки: можно ли их пере ...
  • Чебан: Приднестровье получит российский газ при останов ...
  • МУП «Бендерырынокторг» информирует: рынок работает в из ...
  • Парликов: "Газпром" юридически не может взыскать декл ...
  • За сколько лет можно заработать на квартиру в странах Е ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Какую технику нельзя подключать к удлинителям
  • Пожар на центральном рынке в Бендерах
  • Администрация МУП «Бендерырынокторг» информирует о граф ...
  • Искусственный интеллект счел подделкой фото лунной мисс ...
  • Бендерский рынок работает в изменённом формате
  • Авто, освобожденные от сбора-виньетки: можно ли их пере ...
  • Чебан: Приднестровье получит российский газ при останов ...
  • МУП «Бендерырынокторг» информирует: рынок работает в из ...
  • Парликов: "Газпром" юридически не может взыскать декл ...
  • За сколько лет можно заработать на квартиру в странах Е ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна