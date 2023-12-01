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В Минобороны РМ предупредили о проведении учений в Бульбоаке
Фото: Sputnik.md
В Молдове снова пройдут военные учения, об этом сообщили в Министерстве обороны страны.
Так, с 17 по 22 декабря военнослужащие 22 миротворческого батальона проведут учения на полигоне в Бульбоаке, передает news.mail.ru ссылаясь на Sputnik.md.
«В связи с этим в указанный период по дорогам республиканского значения будет осуществляться передвижение военной техники», — отметили в Минобороны.
В оборонном ведомстве уточнили, что учения пройдут в соответствии с планом подготовки Национальной армии на 2023 год.
- Сегодня, 12:07
- DTV
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