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В Минобороны РМ предупредили о проведении учений в Бульбоаке

В Минобороны РМ предупредили о проведении учений в Бульбоаке
Фото: Sputnik.md

В Молдове снова пройдут военные учения, об этом сообщили в Министерстве обороны страны.

Так, с 17 по 22 декабря военнослужащие 22 миротворческого батальона проведут учения на полигоне в Бульбоаке, передает news.mail.ru ссылаясь на Sputnik.md.

«В связи с этим в указанный период по дорогам республиканского значения будет осуществляться передвижение военной техники», — отметили в Минобороны.

В оборонном ведомстве уточнили, что учения пройдут в соответствии с планом подготовки Национальной армии на 2023 год.
  • Сегодня, 12:07
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