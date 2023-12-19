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Международный аэропорт Кишинева сменит аббревиатуру

Международный аэропорт Кишинева сменит аббревиатуру
фото-коллаж: point.md

В 2024 году Международный аэропорт Кишинева сменит аббревиатуру KIV на RMO, сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну, сообщает Sputnik.

Он указал, что сокращение, образованное от русского названия Кишинева, будет заменено на обозначение республики.

"Решено, что с 18 января 2024 года Международный аэропорт Кишинэу получит аббревиатуру RMO (Республика Молдова). Прежняя аббревиатура KIV – сокращение от русского названия – Кишинев – больше не будет появляться на табло полетов", – написал министр в своем Telegram-канале.

Депутат от правящей партии «Действие и солидарность» Раду Мариан добавил, что были и другие варианты: CHI, CIA, CIU, RMD, MDA, но все эти коды уже заняты, пишет eadaily.com

Ранее бывший концессионер аэропорта Кишинева заявил, что объявление нового конкурса для передачи главной воздушной гавани Молдовы в концессию будет незаконным, поскольку правительство страны создало юридический хаос вокруг процесса о концессии кишиневского аэропорта, чтобы передать этот бизнес другой фирме.

  • Вчера, 20:29
  • DTV
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