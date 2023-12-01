В республике могут ввести административную ответственность за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств. В частности, в КоАП ПМР планируется прописать отдельный штраф за остановку или стоянку транспортных средств, где установлены запрещающие дорожные знаки или разметка, информирует newspmr.com
Речь идет о знаках:
3.27 «Остановка запрещена»,
3.28 «Стоянка запрещена»,
3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца»,
3.30 «Стоянка запрещена по четным числам месяца».
При таких нарушениях, если есть табличка 8.23 (работает эвакуатор), инспекторы ГАИ будут задерживать автомобили и отправлять их на штрафстоянку.
Следует отметить, что в Кодексе об административных правонарушениях уже предусмотрена ответственность за нарушение правил стоянки или остановки – штраф в размере 5 РУ МЗП (92 руб.). Однако инспекторы ГАИ говорят, что у них нет возможности задерживать транспорт, если он оставлен в зоне действия запрещающих знаков 3.27-3.30 Правил дорожного движения или разметки.
Поэтому предложено ввести специальную ответственность, дополнив статью 12.17 КоАПа пунктом 4: несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств. За это правонарушение вводится штраф в размере 10 РУ МЗП (184 руб.). При отсутствии водителя на месте правонарушения, сотрудник ГАИ будет в праве задержать автомобиль.
«Предлагаемые изменения в Кодексе об административных правонарушениях позволят повысить уровень безопасности дорожного движения в Приднестровской Молдавской Республики», - считают авторы законодательной инициативы.
Профильный комитет будет рекомендовать принять законопроект в первом чтении на пленарном заседании Верховного Совета, где депутаты смогут задать официальным представителям интересующие вопросы по реализации предлагаемых норм.