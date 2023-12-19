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Альтернативное премирование

Альтернативное премирование
фото: Dongpo Paper

В Китае сотрудников компании заставляют пробегать 50 км в месяц, чтобы получить бонусы, пишет Asia One. По словам руководителя фирмы, это его альтернатива премирования коллектива, сообщает gazeta.ru

Лин Чжиюн, владелец компании Dongpo Paper, представил своим работникам новую систему ежемесячных бонусов, размер которых зависит от того, сколько сотрудник пробежал километров в месяц.

Так, сотрудники, которые пробегут 40 км в месяц, получат сверху 60 процентов зарплаты в качестве премии. За дистанцию в 30 км дополнительные выплаты составят 30 процентов, за 50 км — 100 процентов.

Дистанция, пройденная каждым сотрудником, отслеживается с помощью приложения на телефоне. Линь, будучи заядлым альпинистом, рассказал, что последние три года он поощряет своих работников заниматься спортом и фитнесом.

«Компания может существовать долго, если ее сотрудники здоровы», — считает мужчина.

  • Вчера, 20:58
  • DTV
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