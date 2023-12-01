В Тирасполе впервые прошёл профессиональный бой двух именитых кикбоксёров.
Звание чемпиона Приднестровья по кикбоксингу WAKO PRO в разделе K-1 (в весовой категории 78,1 кг) на ринге оспаривали динамовцы Руслан Сударев и Владислав Драга. У обоих уже есть титул чемпиона Молдовы, сообщает пресс-служба МВД ПМР.
Состязания проходили на базе столичной СДЮШОР борьбы и бокса по «взрослым» правилам: 5 раундов по три минуты, без комплекта защитной экипировки.
Благодаря хорошей подготовке и заранее выбранной тактике Руслан сумел вырвать победу, досрочно завершив бой в третьем раунде. Он отправил соперника в технический нокаут бэкфистом.
«На других турнирах мы уже встречались с Владом в поединках. Он сильный, хорошо подготовленный спортсмен. У меня была возможность досконально изучить стиль ведения боя своего оппонента, отработать и реализовать некоторые технические и тактические заготовки», – поделился эмоциями победитель.
Пояс чемпиона Приднестровья Руслану Судареву вручил советник Президента, глава Национальной федерации кикбоксинга и муай тай ПМР Александр Гевлич. Звание вице-чемпиона – у Владислава Драги.