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Санду заявила о намерении переизбраться на пост президента Молдовы и просит парламент организовать референдум

Санду заявила о намерении переизбраться на пост президента Молдовы и просит парламент организовать референдум
Фото: bbc.com

Глава молдавского государства Майя Санду предполагает, что будет баллотироваться на новый мандат президента Республики Молдова на выборах 2024 года.

«Нам еще предстоит предпринять важные шаги, и я намерена продолжать, если вы дадите мне уверенность в новом мандате в 2024 году», — говорится в сообщении Майи Санду, опубликованном сегодня, когда исполняется три года с тех пор, как она вступила в должность главы государства, сообщает radiomoldova.md

«Дорогие граждане, несколько лет назад мы вместе начали путь преобразования Молдовы в лучшую страну. За 3 года мандата нам удалось сохранить мир дома, укрепить независимость страны, у нас правительство, близкое к народу, также нам удалось начать переговоры о вступлении Молдовы в Европейский союз», — заявила Санду.

В то же время президент поручила парламенту организовать осенью следующего года референдум относительно вектора Республики Молдова.

«Будущее Республики Молдова — в европейской семье, и необходимо чётко сказать всей стране, какой путь мы выбираем для Молдовы. Прошу парламент инициировать организацию референдума следующей осенью, на котором голос граждан будет решающим. Я обязалась сделать всё, что в моих силах, для завершения миссии европейской интеграции. Я заручилась поддержкой стран-членов для этого курса, и мне нужна ваша поддержка, дорогие молдаване, чтобы добиться успеха. Нам еще предстоит предпринять важные шаги, и я обязуюсь продолжать, если вы дадите мне уверенность в новом мандате в 2024 году», — заявила также Майя Санду.
  • Сегодня, 12:26
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