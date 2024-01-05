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Инфляция в еврозоне в декабре выросла до 2,9%

Инфляция в еврозоне в декабре выросла до 2,9%
Фото: biz.censor.net.ua

Рост инфляции на полпроцента по сравнению с ноябрьским показателем, судя по всему, обусловлен замедлением падения цен на энергоносители. Данные об этом привёл Евростат.

Больше всего подорожали в еврозоне продукты питания, алкоголь и табак (на 6,1% в годовом исчислении по сравнению с 6,9% в ноябре). За ними следуют услуги (неизменные 4,0%). Однако снижение инфляции в энергетике замедлилось с -11,5% в ноябре до -6,7% в декабре, сообщает euronews.com.

По мнению сотрудника брюссельского института "Брейгель" Жолта Дарваша, усугубить эту тенденцию может геополитическая напряженность:

"Ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке представляет собой риск для мировых цен, особенно на горючее и энергоносители в целом. Пока такое влияние ограничено, но эскалация напряженности в регионе привела бы к росту цен на нефть. Это может затронуть весь мир, в том числе Европу и еврозону, и поддерживать инфляционное давление на повышенном уровне в течение длительного времени".

Эта новость, вероятно, ослабит надежды на скорое снижение процентной ставки Европейским центральным банком в 2024 году. Ставка Банка осталась неизменной с октября прошлого года, составив 4% после устойчивого повышения, начавшегося в июле 2022 года.

Жолт Дарваш отметил:

"В последние несколько лет повышение цен снижало реальные доходы людей, но потом рост их заработной платы ускорился, а инфляция замедлилась. Рост зарплат увеличивает покупательную способность населения и потребительский спрос. Это может затруднить долгосрочное снижение инфляции. Вот почему я не ожидаю, что ЕЦБ начнет снижать процентную ставку в ближайшее время".

В декабре снова выросла стоимость жизни в европейских странах с наибольшей экономикой - Германии и Франции. Отчасти это объясняется отменой там субсидий на топливо, газ и электричество, которая постегнула энергетическую инфляцию.

  • Сегодня, 10:03
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