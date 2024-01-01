Йоко Камикава проведет переговоры с украинскими чиновниками, в том числе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
Министр иностранных дел Японии Йоко Камикава в воскресенье, 7 января, прибыла в Киев с неанонсированным визитом. Об этом сообщает Kyodo News.
Как отмечают в МИД Японии, это первый визит Камикавы в Украину с момента ее вступления в должность в сентябре.
Йоко Камикава проведет переговоры с украинскими чиновниками, в том числе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, пишет korrespondent.net.
Ожидается, что глава МИД Японии повторит, что поддержка Украины со стороны Японии остается неизменной.
"Министр иностранных дел Японии примет участие в откровенной дискуссии с украинскими партнерами по усилиям для достижения справедливого и продолжительного мира... и потенциалу Японии для конкретного вклада в этот процесс", - сообщил МИД.
Добавляется, что в ходе визита Камикава примет участие в церемонии передачи Украине крупногабаритного энергетического оборудования для подготовки к зиме.
В Токио 19 февраля запланирована конференция, направленная на обсуждение обновления Украины.
Напомним, премьер-министр Японии Фумио Кишида посещал Украину в марте 2023 года.
Как сообщалось, в декабре в государственный бюджет Украины поступило более 950 млн долларов от Японии в рамках проектов Всемирного банка на восстановление и социальную защиту.