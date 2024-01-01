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В Украину прибыла глава МИД Японии

В Украину прибыла глава МИД Японии
Фото: Kyodо

Йоко Камикава проведет переговоры с украинскими чиновниками, в том числе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Министр иностранных дел Японии Йоко Камикава в воскресенье, 7 января, прибыла в Киев с неанонсированным визитом. Об этом сообщает Kyodo News.

Как отмечают в МИД Японии, это первый визит Камикавы в Украину с момента ее вступления в должность в сентябре.

Йоко Камикава проведет переговоры с украинскими чиновниками, в том числе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, пишет korrespondent.net.

Ожидается, что глава МИД Японии повторит, что поддержка Украины со стороны Японии остается неизменной.

"Министр иностранных дел Японии примет участие в откровенной дискуссии с украинскими партнерами по усилиям для достижения справедливого и продолжительного мира... и потенциалу Японии для конкретного вклада в этот процесс", - сообщил МИД.

Добавляется, что в ходе визита Камикава примет участие в церемонии передачи Украине крупногабаритного энергетического оборудования для подготовки к зиме.

В Токио 19 февраля запланирована конференция, направленная на обсуждение обновления Украины.

Напомним, премьер-министр Японии Фумио Кишида посещал Украину в марте 2023 года.

Как сообщалось, в декабре в государственный бюджет Украины поступило более 950 млн долларов от Японии в рамках проектов Всемирного банка на восстановление и социальную защиту.
  • Сегодня, 09:51
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