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Новая обязанность водителей в странах ЕС

Новая обязанность водителей в странах ЕС
Фото: открытые источники

Европейский союз (ЕС) принял новую директиву, которая обязывает страховать все транспортные средства, в том числе припаркованные и не используемые.

Директива уже применяется в Италии, где с 28 декабря 2023 года все автомобили должны быть застрахованы, особенно те, которые не ездят по дорогам общего пользования или припаркованы на частных территориях.

Так, согласно Европейской директиве 2021/2118 от 24 ноября 2021 года, Законодательным декретом 184 от 22 ноября 2023 года водители обязаны заключить договор гражданской ответственности RC auto для защиты третьих лиц, даже если автомобиль не находится на ходу, отмечает Noi.md со ссылкой на antena3.ro.

В этом случае ЕС определил, что припаркованные и неиспользуемые транспортные средства представляют статический риск, поэтому необходимо оформить страховку на 365 дней.

Европейская директива будет распространяться на все автомобили, развивающие скорость более 25 км/ч или массу более 25 кг и максимальную скорость 14 км/ч, включая прицепы.

Исключение составляют автомобили, изъятые из обращения для уничтожения или вывоза за границу, автомобили, арестованные или подлежащие административной конфискации, а также автомобили, не имеющие детали двигателя.

  • Сегодня, 09:56
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