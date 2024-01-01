Dnestr.TV

 
0

Китай введет санкции в отношении пяти компаний США из-за поставок оружия Тайваню

Китай введет санкции в отношении пяти компаний США из-за поставок оружия Тайваню
Фото: depositphotos / azarbico

Китайские власти введут ответные санкции в отношении пяти американских компаний в связи с поставками вооружений США тайваньской администрации и рестрикциями Вашингтона в отношении предприятий и частных лиц КНР. Об этом сообщил МИД Китая, передает ТАСС.

"Соединенные Штаты откровенно нарушают принцип "одного Китая", продавая оружие китайскому региону Тайвань, и под разными предлогами вводят противозаконные односторонние санкции против предприятий и частных лиц КНР, - говорится в заявлении, опубликованном на сайте китайского внешнеполитического ведомства. - В ответ на вышеуказанные серьезные правонарушения американской стороны в соответствии с Законом КНР о противодействии иностранным санкциям Китай решил ввести санкции в отношении компаний BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat и Data Link Solutions".

Как уточнил МИД Китая, вводимые санкции предусматривают заморозку активов, включая недвижимость этих компаний на китайской территории. "Организациям и частным лицам запрещено заключать с ними сделки, сотрудничать, осуществлять прочие виды взаимодействия", - подчеркивается в заявлении.

В нем отмечается, что своими действиями США подрывают суверенитет, ущемляют интересы Китая в сфере безопасности, законные права китайских предприятий и частных лиц, "наносят серьезный ущерб миру и стабильности в Тайваньском проливе".

"Китай категорически недоволен подобными мерами и решительно выступает против них, - говорится в заявлении. - Правительство КНР твердо намерено защищать суверенитет, безопасность и территориальную целостность своей страны, законные права и интересы китайских предприятий и граждан. Мы настаиваем, чтобы американская сторона придерживалась принципа "одного Китая" и положений трех совместных коммюнике Китая и США, соблюдала международное право и основные нормы международных отношений, а также прекратила вооружать Тайвань и применять незаконные односторонние санкции в отношении КНР".

Военно-техническое сотрудничество Вашингтона с Тайбэем вызывает обеспокоенность Пекина. Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией, но, согласно позиции, поддерживаемой большинством стран, в том числе Россией, считается одной из китайских провинций. США разорвали дипломатические отношения с тайваньской стороной в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Соединенные Штаты продолжают поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляют острову вооружения.
  • Сегодня, 10:01
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • МУП «Бендерырынокторг» информирует: рынок работает в из ...
  • За сколько лет можно заработать на квартиру в странах Е ...
  • «Бендерырынокторг» информирует!
  • Турнир по художественной гимнастике прошел в Бендерах
  • Новогоднее творчество Семена Когана
  • Происшествия на дорогах
  • "Газпром" подает газ для Европы через Украину в объем ...
  • Партия «Шанс»: Кишинев повышает пенсионный возраст на ф ...
  • Из каких стран поступает больше всего денежных переводо ...
  • Путин поздравил с Новым годом только трех европейских л ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • МУП «Бендерырынокторг» информирует: рынок работает в из ...
  • За сколько лет можно заработать на квартиру в странах Е ...
  • «Бендерырынокторг» информирует!
  • Турнир по художественной гимнастике прошел в Бендерах
  • Новогоднее творчество Семена Когана
  • Происшествия на дорогах
  • "Газпром" подает газ для Европы через Украину в объем ...
  • Партия «Шанс»: Кишинев повышает пенсионный возраст на ф ...
  • Из каких стран поступает больше всего денежных переводо ...
  • Путин поздравил с Новым годом только трех европейских л ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна