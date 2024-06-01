Европейский союз готов в ускоренном порядке проверять выполнение Республикой Молдова необходимых для вступления условий, но совершенно точно не будет отказываться от каких-то критериев для вступления и выполнения всех необходимых шагов. Об этом в пятницу в авторской программе "Доброго вечора, ми з України" на TV8 заявил глава Представительства ЕС в Республике Молдова Янис Мажейкс.
По его словам, "ускоренная интеграция" Молдовы и Украины в ЕС возможна, но никаких поблажек в плане выполнения критериев соответствия Брюссель никому делать не будет.
"В вопросе многое зависит от смысла слова "ускоренный". То, чего Украина и Молдова достигли за два года, это уже можно назвать ускоренным продвижением. Получение статуса кандидата и начало переговоров произошло за рекордно короткие сроки. Это же относится к скринингу [проверка законодательства на соответствие праву ЕС - прим.], Европейская комиссия готова ускоренно с ним продвигаться.
Но если говоря об ускоренной интеграции в ЕС подразумевается, что отбрасываются некоторые "менее важные" критерии, такого ускоренного варианта быть не может. Поскольку идет подготовка страны ко всем обязательствам и правам стран членов ЕС. Поблажек не будет", - заявил Мажейкс.
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23 июня 2022 года Молдова получила статус страны-кандидата в Европейский союз. 14 декабря 2023 года на саммите ЕС лидеры поддержали открытие переговоров о членстве Украины и Молдовы.