Власти Кишинева надеются, что переговоры о вступлении в Европейский Союз будут официально запущены в ходе Совета по общим вопросам Европейского Союза 18-19 марта 2024 года.
Об этом заявила госсекретарь РМ Стела Леукэ в ходе встречи в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) с участием представителей дипломатических миссий стран-членов ЕС, аккредитованных в Республике Молдова, сообщает point.md ссылаясь на tv8.md
Леукэ отметила, что в настоящее время они работают над тем, чтобы наверстать отставания.
"Мы продолжаем прилагать усилия для реализации остальных элементов трех рекомендаций - правосудия, предотвращения и борьбы с коррупцией и деолигархизации.
Надеемся, что достигнутый прогресс позволит Европейской Комиссии и государствам-членам ЕС дать положительную оценку нашей стране на Совете по общим делам ЕС 18-19 марта 2024 года, открыв путь для официального запуска переговоров о вступлении путем организации межправительственной конференции между Республикой Молдова и ЕС", - сказала Стела Леукэ.
Присутствовавший на мероприятии Янис Мажейкс, глава Представительства Европейского Союза в Республике Молдова, подчеркнул важность обеспечения того, чтобы реформы, проводимые властями Молдовы, соответствовали стандартам Европейского Союза.
В ноябре 2023 года Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении с Республикой Молдова.
В декабре 2023 года лидеры ЕС решили начать переговоры о вступлении с Республикой Молдова и предложили Совету принять рамки переговоров после завершения соответствующих этапов, изложенных в отчете Комиссии.