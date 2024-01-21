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Приднестровские борцы – чемпионы Молдовы

Приднестровские борцы – чемпионы Молдовы
фото: moldova.sports

В чемпионате Молдовы по борьбе участвовали свыше 200 спортсменов из 15-ти населённых пунктов страны, передаёт moldova.sports

Приднестровские спортсмены завоевали 12 медалей на чемпионате Молдавии по вольной и греко-римской борьбе. Три из них – награды высшего достоинства, сообщает novostipmr.com

Бендерчанин Артём Деляну заслужил чемпионский титул в весовой категории до 55 кг. Дубоссарский классик Ростислав Коваль лидировал в категории до 130 кг. Ещё одно золото в греко-римской борьбе взял тираспольчанин Роман Балкивский в категории до 97 кг.

Столичный классик Семен Бреккель стал вторым в весовой категории до 82 кг. Серебряную медаль завоевал и представитель Училища олимпийского резерва (УОР) Даниил Зубков (97 кг).

Ещё два спортсмена УОР завершили выступление на третьем месте. Это Александр Плешкан (82 кг) и Денис Дамаскин (77 кг).

В тройке лидеров также тираспольчанин Станислав Огородник (82 кг), бендерчанин Денис Деляну (60 кг) и дубоссарский борец Иван Коваль (87 кг).

В вольной борьбе до пьедестала дошёл только столичный борец Никита Барбус. Он вошёл в тройку сильнейших в весовой категории 92 кг.

Как отметили в тираспольской СДЮШОР борьбы и бокса, сейчас лидеры нашей сборной готовятся к чемпионату Европы, который пройдёт с 12 по 18 февраля в Бухаресте.

  • Сегодня, 09:41
  • DTV
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