Докладчики Мониторинговой комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) посетят Молдову с ознакомительным визитом с 4 по 7 февраля.
Среди тем — политическая ситуация, реформа избирательной системы и правосудия, парламентский контроль и борьба с коррупцией, передает noi.md
Докладчики Мониторинговой комиссии ПАСЕ запланировали встречи с руководством Республики Молдова — президентом Майей Санду, спикером парламента Игорем Гросу и премьер-министром Дорином Речаном. В программе визита также запланированы беседы с председателями парламентских фракций и членами законодательной делегации ПАСЕ.
Чиновники проведут переговоры с руководством Министерства юстиции, а также с вице-премьером по вопросам реинтеграции Олегом Серебряном и вице-премьером, министром иностранных дел Михаилом Попшоем.
В программе визита также запланированы встречи с членами Высшего совета магистратуры, Высшего совета прокуроров, руководством Генеральной прокуратуры, Верховного суда, Национального органа по неподкупности и Центральной избирательной комиссии.
Содокладчики также отправятся в Комрат, где проведут переговоры с председателем Народного собрания Гагаузии Дмитрием Константиновым, а также с представителями фракций Народного собрания Гагаузии и местных организаций гражданского общества.
В состав делегации войдут содокладчики по вопросу о выполнении обязательств и обязанностей Республикой Молдова Пьер-Ален Фридез, Занда Калниня-Лукашевица и Бас Клейн.