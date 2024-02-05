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Турист инсценировал свое похищение в Таиланде, чтобы вымогать деньги у семьи

Турист инсценировал свое похищение в Таиланде, чтобы вымогать деньги у семьи
Фото: Depositphotos

Британец инсценировал свое похищение в Таиланде, чтобы вымогать деньги у семьи, пишет gazeta.ru ссылаясь на Oddity Central. На эти средства мужчина планировал отдыхать дальше.

У Йена Дэй, 48-летнего британца, закончились деньги, когда он отдыхал в Паттайе. Семья туриста не стала переводить ему средства, поэтому мужчина придумал план, как продлить свой отпуск.

Он убедил своих товарищей избить его и выдать себя за местных бандитов. После этого Йен позвонил родным и рассказал, что его похитили неизвестные и требуют выкуп. В качестве доказательств Дэй показывал семье своих синяки.

«Друзья били его и оставляли синяки на лице, а затем он звонил своей семье по видеосвязи в FaceTime», — говорится в заявлении.

Однако британец не подозревал, что его «похищением» заинтересуется Интерпол. Полицейским удалось вычислить местоположение мужчины и направить туда группу захвата.

Когда офицеры взломали дверь, они увидели, что Йен в полной безопасности пьет алкоголь вместе с друзьями. Туристы были арестованы по обвинению в несанкционированном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, хранении наркотиков и просроченных визах.
  • Сегодня, 08:23
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