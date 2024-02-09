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Ученые выяснили, насколько вейпинг опасен по сравнению с курением

Ученые выяснили, насколько вейпинг опасен по сравнению с курением
Фото: открытые сети

Ученые из университета Виттен-Хердеке в Германии обнаружили, что вейпинг связан с несколькими хроническими заболеваниями легких, включая хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ). Результаты опубликованы в Food and Chemical Toxicology, пишет gazeta.ru.

Новое исследование (мета-анализ) немецких ученых основано на результатах 600 предыдущих научных работ на тему влияния традиционных и электронных сигарет на здоровье. Они обнаружили, что курение электронных сигарет связано с восемью заболеваниями легких — астмой, хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), бронхитом, несколькими формами пневмонии и облитерирующим бронхиолитом — тяжелым респираторным заболеванием, обусловленным стойкой прогрессирующей воспалительной или фиброзной обструкцией бронхиол.

Отмечается, что ХОБЛ — это распространенное заболевание легких, при котором движение воздуха в дыхательных путях и дыхание затруднены.

Хотя некоторые из этих состояний в крайних случаях могут привести к летальному исходу, они не всегда опасны для жизни. Курение ассоциируется с более серьезными заболеваниями, такими как рак легких, диабет, болезни сердца и инсульт, при которых показатели выживаемости намного ниже.

Ученые также обнаружили, что вейпы содержат меньше никотина, чем традиционные сигареты. Это может сделать их менее вызывающими привыкание и, следовательно, менее вредными, поскольку курящие потенциально будут использовать их реже.
  • Вчера, 21:09
  • DTV
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