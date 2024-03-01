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Китайский поезд на магнитной подвеске, установил рекорд, разогнавшись до 623 километров в час

Китайский поезд на магнитной подвеске, установил рекорд, разогнавшись до 623 километров в час
Фото: Yuan Yi

Разработчики поезда обещают, что когда-нибудь он сможет обогнать самолет.

T-Flight – это поезд на магнитной подвеске, который развил рекордную скорость в 623 километра в час на коротком испытательном треке, но инженеры хотят удвоить эту скорость, чтобы поезд мог перевозить пассажиров со скоростью, большей, чем если бы они путешествовали на самолете, передает rtraveler.ru.

Поезд на магнитной подвеске, получивший название T-Flight, был построен государственной Китайской корпорацией аэрокосмической науки и промышленности (CASIC). Поезда Hyperloop работают, толкая капсулы на магнитной подушке через туннели с очень небольшим сопротивлением воздуха.

Предыдущим рекордсменом среди самых быстрых поездов на магнитной подвеске являлся L0 Series SCMaglev в Японии, максимальная скорость которого составляет 603 километра в час.

Чтобы протестировать новый поезд, CASIC построил путь длиной примерно два километра в вакуумной трубке низкого давления. Чтобы достичь таких высоких скоростей, поезда должны практически не испытывать трения. Таким образом, CASIC сгладил тестовую дорожку до плоскостности с допуском 0,3 миллиметра.

Туннель шириной шесть метров также имеет погрешность геометрических размеров менее 2 мм, а весь трубопровод может вернуться к нормальному давлению за пять минут. На втором этапе испытаний T-Flight CASIC стремится расширить трассу до 60 км и позволить поезду развивать скорость 1000 км/ч.

По данным Simple Flying, при такой теоретической максимальной скорости поезд на магнитной подвеске будет даже быстрее, чем пассажирский самолет, который летает со средней скоростью 925-966 км/ч.
  • Сегодня, 18:56
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