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Где в Европе самый богатый и самый бедный средний класс?

Где в Европе самый богатый и самый бедный средний класс?
Изображение: открытые источники

Во многих странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) у представителей среднего класса все меньше возможностей откладывать деньги. Кто-то даже влезает в долги, поскольку налоговое бремя становится все более тяжелым в условиях нынешнего кризиса стоимости жизни. Доходы и налоговое бремя среднего класса в разных странах Европы существенно различаются. В целом доходы ниже среднего облагаются меньшим налогом, а выше среднего - наибольшим, пишет delfi.lt

Размер домохозяйства и количество зарабатывающих также влияют на налоговые ставки. Euronews Business изучил размеры налогового бремени среднего класса на основе данных экономического журнала EconPol Forum и выяснил, где в Европе средний класс имеет самую высокую покупательную способность.

Кто относится к среднему классу?

Для начала важно ознакомиться с определением нескольких ключевых терминов. Согласно определению ОЭСР, к среднему классу относятся домохозяйства с доходом от 75% до 200% от медианного национального дохода.

Он подразделяется на три подкатегории:

Низший средний класс: доход от 75% до 100% от медианного национального дохода.

Средний средний класс: доход от 100% до 150% от медианного национального дохода.

Высший средний класс: доход от 150% до 200% от медианного национального дохода.

Располагаемый доход домохозяйства - это то, что домохозяйства могут тратить и сберегать после уплаты налогов. Размер домохозяйства и возраст его членов учитываются для более точного их сравнения.

В какой стране средний класс имеет самый высокий располагаемый доход?

В 2019 году средний класс в Люксембурге имел самый высокий располагаемый доход, составляющий от 30 618 до 81 649 евро, согласно данным EconPol, основанным на исследовании ЕС "Статистика доходов и условий жизни".

С другой стороны, в Болгарии был зафиксирован самый низкий средний доход домохозяйств среди европейских стран. Здесь располагаемый доход среднего класса варьировался от 2 908 евро до 7 755 евро.

Если рассматривать располагаемый доход домохозяйств через паритет покупательной способности (ППС), то различия уменьшаются, но все еще остаются значительными.

Это более справедливое сравнение, поскольку стоимость жизни в Европе в значительной степени различается. Это означает, что при одинаковом доходе домохозяйства могут потреблять разное количество товаров и услуг в разных странах.

В 2019 году самая высокая покупательная способность была зафиксирована у представителей среднего класса в Люксембурге: примерно в два раза выше, чем в среднем по ЕС.

Покупательная способность среднего класса в Австрии и Германии также была примерно на 40% выше, чем в среднем по ЕС. Во Франции, Ирландии, Италии и Великобритании покупательная способность была близка к средней по Евросоюзу.

Средний класс восточноевропейских стран занимал нижнюю четверть. В Болгарии и Румынии зафиксированы самые низкие средние доходы домохозяйств в ЕС - чуть выше 50% от среднего показателя.

ОЭСР призывает пересмотреть систему налогов и пособий

В докладе ОЭСР под названием "Средний класс под давлением" говорится, что стоимость некоторых товаров и услуг, таких как жилье, которые необходимы для жизни среднего класса, в последние десятилетия росла быстрее, чем заработная плата и общая инфляция.

Раньше принадлежность к среднему классу означала уверенность в том, что многие поколения будут жить в комфортабельном доме и вести достойный образ жизни.

"Однако сейчас появились признаки того, что эта основа наших демократий и экономического роста не так стабильна, как в прошлом", - предупреждает ОЭСР.

Представители низшего среднего класса считают, что нынешняя социально-экономическая система несправедлива, говорится в докладе, опубликованном в 2019 году. "Эту проблему можно решить, пересмотрев и адаптировав систему налогов и пособий", - считают эксперты.
  • Вчера, 18:34
  • DTV
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